João Paulo reúne multidão e demonstra força política em grande encontro de apoio a Mailza Assis, Ney Amorim e Maria Antônia

Um grande encontro político reuniu apoiadores e lideranças em uma noite marcada por entusiasmo, união e demonstração de força do grupo liderado pelo vereador licenciado e atual secretário de Assistência Social, João Paulo.

Batizado de “Amigos do João Paulo”, o evento foi organizado para apresentar e reafirmar à sua base política os candidatos escolhidos por João Paulo para as eleições deste ano: Mailza Assis para o Governo do Acre, Ney Amorim para deputado federal e Maria Antônia para deputada estadual.

O encontro contou com grande participação popular, reunindo amigos, apoiadores, lideranças e integrantes da equipe de João Paulo. Com bandeiras e materiais de campanha, o público transformou o evento em uma verdadeira festa política.

Durante o encontro, João Paulo deixou claro seu alinhamento e apresentou os nomes que terão seu apoio nesta caminhada eleitoral. A mobilização também evidenciou a capacidade de articulação do vereador licenciado, que conseguiu reunir sua base em torno das candidaturas que defende.

A deputada estadual Maria Antônia agradeceu publicamente a João Paulo, à esposa dele, Raylane Vidal, e a toda a equipe pela confiança, carinho e recepção. A parlamentar destacou ainda a importância de conversar diretamente com os apoiadores e apresentar as propostas do grupo.

O evento também fortaleceu a candidatura de Mailza Assis ao Governo do Acre, além dos projetos de Ney Amorim para a Câmara Federal e Maria Antônia para a Assembleia Legislativa.

Com expressiva presença de público, o encontro “Amigos do João Paulo” mostrou que o secretário entra de forma ativa na campanha, mobilizando seu grupo político e trabalhando para fortalecer seus candidatos nesta reta de disputa eleitoral.