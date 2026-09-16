Trabalho de prevenção contra arboviroses vai percorrer 13 bairros nesta semana

Agentes da estratégia SVS na Rua vão percorrer 13 bairros da cidade do Rio nesta semana, para trabalhar no combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya). Vistorias, checagem de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, tratamento e atividades de conscientização local estão dentro do conjunto de ações que serão realizadas.

Na quarta-feira (16/9)), o SVS na Rua vai começar pelo Andaraí, Jardim América, Jacarepaguá e Itanhangá. Na quinta-feira (17/9), será a vez dos bairros Botafogo, Vila Isabel, Água Santa, Méier, Quintino Bocaiúva, Campinho, Campo Grande e Barra de Guaratiba. Na sexta-feira (18/9), a programação da semana vai terminar em Guaratiba e, novamente, em Campo Grande.

Até o dia 5 de setembro deste ano, foram realizadas 8.453.866 vistorias em imóveis para prevenção e controle do Aedes aegypti, mosquito vetor dessas doenças. E 1.158.044 depósitos que poderiam servir de criadouros de mosquitos foram tratados e eliminados. Em 2025, foram realizadas 12.297.072 visitas a imóveis e 1.684.674 recipientes foram tratados ou eliminados.

As ações educativas e de mobilização social são uma das prioridades da Secretaria Municipal de Saúde na prevenção de arboviroses urbanas. A consciência e responsabilidade social da população são medidas sanitárias individuais e coletivas essenciais para o controle dessas doenças. Quando necessário, a população pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito pela Central 1746.