21°C 28°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Trabalho de prevenção contra arboviroses vai percorrer 13 bairros nesta semana

Agentes da estratégia SVS na Rua vão percorrer 13 bairros da cidade do Rio nesta semana, para trabalhar no combate às arboviroses (dengue, zika e c...

16/09/2026 às 10h06
Por: Redação Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ
Compartilhe:
As visitas dos agentes aos imóveis fazem parte da estratégia SVS na Rua. Foto: Edu Kapps/SMS
As visitas dos agentes aos imóveis fazem parte da estratégia SVS na Rua. Foto: Edu Kapps/SMS

Agentes da estratégia SVS na Rua vão percorrer 13 bairros da cidade do Rio nesta semana, para trabalhar no combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya). Vistorias, checagem de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, tratamento e atividades de conscientização local estão dentro do conjunto de ações que serão realizadas.

Na quarta-feira (16/9)), o SVS na Rua vai começar pelo Andaraí, Jardim América, Jacarepaguá e Itanhangá. Na quinta-feira (17/9), será a vez dos bairros Botafogo, Vila Isabel, Água Santa, Méier, Quintino Bocaiúva, Campinho, Campo Grande e Barra de Guaratiba. Na sexta-feira (18/9), a programação da semana vai terminar em Guaratiba e, novamente, em Campo Grande.

Até o dia 5 de setembro deste ano, foram realizadas 8.453.866 vistorias em imóveis para prevenção e controle do Aedes aegypti, mosquito vetor dessas doenças. E 1.158.044 depósitos que poderiam servir de criadouros de mosquitos foram tratados e eliminados. Em 2025, foram realizadas 12.297.072 visitas a imóveis e 1.684.674 recipientes foram tratados ou eliminados.

As ações educativas e de mobilização social são uma das prioridades da Secretaria Municipal de Saúde na prevenção de arboviroses urbanas. A consciência e responsabilidade social da população são medidas sanitárias individuais e coletivas essenciais para o controle dessas doenças. Quando necessário, a população pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito pela Central 1746.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco atualiza regulamentação da Licença para Extração Mineral
Rio Branco - AC Há 13 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco atualiza regulamentação da Licença para Extração Mineral

Decreto nº 1.864/2026 organiza procedimentos para emissão da LEM e estabelece exigências ambientais, documentais e de acompanhamento das atividades...
Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume
Rio Branco - AC Há 2 dias Em Cidades

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Ação prevê instalação de equipamento de 40 CV para reforçar pressão e vazão da rede e ampliar a regularidade do fornecimento de água na região
Prefeitura inicia educação ambiental em primeira escola do Programa Cuidar Rio Branco
Rio Branco - AC Há 2 dias Em Cidades

Prefeitura inicia educação ambiental em primeira escola do Programa Cuidar Rio Branco

Ações lúdicas buscam conscientizar alunos da educação infantil sobre a preservação dos igarapés da capital
Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
Rio Branco - AC Há 2 dias Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado

Equipes de Agentes de Controle de Zoonoses percorrerão o bairro Cadeia Velha neste sábado (12), das 8h às 12h, para vacinar cães e gatos contra a r...
Cruzeiro do Sul, AC
21°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 28°

22° Sensação
0.74km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h42 Nascer do sol
07h47 Pôr do sol
Sáb 33° 20°
Dom 38° 22°
Seg 38° 24°
Ter 38° 21°
Qua 37° 22°
Atualizado às 06h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 2 minutos

Após semana em greve, empregados dos Correios têm dissídio na segunda

 Geral Há 8 horas

Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena

 Economia Há 9 horas

Instituto faz comparativo de 228 indicadores dos estados brasileiros

 Senado Federal Há 11 horas

Importância do direito tributário é destacada em sessão especial

 Economia Há 12 horas

Ambiente de informação deve piorar no mundo, alertam especialistas

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,29%
Euro
R$ 5,90 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 425,011,26 +1,94%
Ibovespa
185,992,03 pts 0.24%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira
Mâncio Lima - AC

De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
2
Aleac

Fagner Calegário critica proposta de fim da terceirização e defende manutenção de empregos no Acre
3
Senado Federal

Lei facilita corte de impostos para data centers e programas contra câncer
4
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco se reúne com sindicatos rurais para traçar ações conjuntas no campo
5
Rio Branco - AC

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados