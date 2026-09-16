Ação de ordenamento no Jardim de Alah resulta em detenção e recuperação de material público

Uma operação conjunta da Subprefeitura da Zona Sul e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) removeu, nesta terça-feira (15/9), uma ocupação irregular no Jardim de Alah, no Leblon. Durante a ação, um homem de 41 anos foi identificado com um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto e encaminhado à 14ª DP.

A ação resultou na desobstrução da via e na recuperação de quatro bombonas sinalizadoras da CET-Rio e uma papeleira da Comlurb. No local, também foram apreendidos três tapumes, três colchões, três guarda-sóis e uma lona.

O objetivo da operação é desobstruir calçadas, garantir a acessibilidade e assegurar o direito de circulação dos pedestres. A iniciativa integra um cronograma permanente de fiscalização na região.

— Esse é um trabalho permanente e tem como objetivo difundir a cultura da ordem e do respeito ao espaço público. Vamos seguir atuando de forma integrada para garantir uma região mais organizada, acessível e segura para todos —, afirmou o subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito.

A ação contou com o apoio de agentes da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Comlurb e de policiais militares do 23º BPM.