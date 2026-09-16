Jardins de Burle Marx e o mundo mágico de Oz estão no roteiro de jovens acolhidos pela SMAS

A agenda do Projeto Pontes para o Futuro, da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS), está diversificada. A semana tem atividade ao ar livre e espetáculo de teatro. Nesta terça-feira, 15/09, 32 crianças e adolescentes acolhidos na Unidade de Reinserção Social (URS) Paulo Freire, na Casa Viva Penha e na Central de Recepção Taiguara visitaram o Sítio Roberto Burle Marx, considerado Patrimônio Mundial da UNESCO (a agência da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura). Na quinta, dia 17, a programação será na Cidade das Artes. Lá, meninos e meninas acolhidos na rede socioassistencial se juntarão a participantes do programa Família Acolhedora e a mães e crianças beneficiárias do Cartão da Primeira Infância Carioca para assistir ao espetáculo “Wicked” e fazer uma viagem ao mundo mágico de Oz. O grupo terá ao todo 150 pessoas.

– No Burle Marx, nossos acolhidos tiveram a oportunidade de mergulhar em um universo de paisagem, arte, história e biodiversidade. Mais do que uma visita, foi um convite a olhar, sentir, descobrir e ocupar a cidade de novas maneiras – explica o coordenador do projeto, Guilherme Nanni.

As ações do Pontes para o Futuro buscam sempre gerar pertencimento e produzir conhecimento para crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social. O objetivo é oferecer possiblidades de novos caminhos a esse público, por meio da arte e da cultura.

– No caso do “Wicked”, o espetáculo reúne música, magia, emoção e amizade. É uma história que tem tudo a ver com nossos acolhidos, porque fala de sonhos, escolhas, coragem e sobre enxergar as pessoas para além dos rótulos – descreve Nanni.

Museu a céu aberto

Os acolhidos da SMAS tiveram uma tarde em contato com a natureza no Sítio Burle Marx, um terreno de 405 mil metros quadrados com jardins tropicais, viveiros de plantas e lagos, localizado em Barra da Guaratiba, na Zona Sudoeste do Rio. A visita incluiu caminhada em meio ao verde e contemplação de 3,5 mil espécies de plantas tropicais do mundo todo, algumas raras. As meninas e os meninos apreciaram a arquitetura, o design e também um acervo de museu com mais de 3 mil peças de coleções de arte.

Bruxas de Oz na Cidade das Artes

O musical “Wicked – A História Não Contada das Bruxas de Oz”, que conquistou milhões de pessoas pelo mundo e teve sua temporada prorrogada até 4 de outubro na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, vai receber na quinta-feira uma plateia bem animada. Entre os convidados da sessão das 15h estarão mães e seus filhos e filhas que recebem o Cartão da Primeira Infância Carioca. O benefício é um cartão alimentação, recarregado mensalmente, que a Prefeitura do Rio oferece a famílias em vulnerabilidade social que tenham crianças até quatro anos e não estejam no Bolsa Família, do governo federal. Também estarão na audiência um grupo de crianças e adolescentes acolhidos em unidades da SMAS e outro formado pelos que estão no Programa Família Acolhedora, que dá um lar provisório a crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos que sofreram violações de direitos.