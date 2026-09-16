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Hospital Pedro II realiza ação de doação de sangue nesta quinta-feira

O Hospital Municipal Pedro II, em parceria com o Hemorio, realiza ação de doação de sangue nesta quinta-feira (dia 17/9), das 10h às 15h. Doadores ...

16/09/2026 às 10h05
Por: Redação Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ
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A parceria com o Hemorio contribui para o abastecimento dos bancos de hemoderivados - Edu Kapps / SMS
A parceria com o Hemorio contribui para o abastecimento dos bancos de hemoderivados - Edu Kapps / SMS

O Hospital Municipal Pedro II, em parceria com o Hemorio, realiza ação de doação de sangue nesta quinta-feira (dia 17/9), das 10h às 15h. Doadores interessados em participar podem procurar o Espaço dos Acompanhantes, na recepção geral da Sala Vermelha da unidade. A campanha tem como objetivo reforçar o banco de hemoderivados que abastece mais de 200 hospitais públicos do Rio de Janeiro, incluindo emergências.

Doar sangue é um ato seguro e que pode salvar até quatro vidas. Em 24 horas após a doação, o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas, possibilitando nova coleta após oito semanas para homens e 12 para mulheres. Após 30 dias da doação, o voluntário pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma amostra retirada durante a coleta.

Para ser um doador de sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável); estar bem de saúde e descansado; e pesar mais de 50 kg. Não precisa estar de jejum. Mas é recomendado que a pessoa não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas.

Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar seis meses para realizar nova doação. Quem teve covid-19 recentemente precisa aguardar dez dias após a recuperação.

SERVIÇO:
Doação de sangue no Hospital Municipal Pedro II
Data: 17 de setembro, quinta-feira
Horário: das 10h às 15h
Local: Recepção geral da Sala Vermelha (Espaço dos Acompanhantes)
Endereço: Hospital Municipal Pedro II — Rua do Prado, 325, Santa Cruz

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