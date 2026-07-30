Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores

A Prefeitura de Mâncio Lima assinou, na manhã desta quinta-feira, 30, no Auditório da Prefeitura, as Ordens de Serviço para a implantação de quatro sistemas de abastecimento de água que irão transformar a realidade de aproximadamente 14 mil moradores dos bairros Cobal, Iracema, São Vidal, José Martins e São Francisco e comunidades adjacentes.

A solenidade reuniu o prefeito Zé Luiz, secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias, presidentes de bairros e representantes do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre).

Com investimento de R$ 3 milhões, viabilizado por meio de Transferência Especial destinada pelo senador Sérgio Petecão, as obras beneficiarão diretamente 2.234 unidades residenciais. O projeto contempla a implantação de 7,2 quilômetros de rede de distribuição de água, quatro unidades de captação, adução, estação elevatória e tratamento, além da instalação de quatro reservatórios elevados, garantindo mais segurança no abastecimento e melhor qualidade de vida para a população.

Durante a cerimônia, o prefeito Zé Luiz agradeceu ao senador Sérgio Petecão pela destinação dos recursos e destacou que o investimento representa um avanço histórico para o município.

"Quero agradecer ao senador Sérgio Petecão por essa emenda e pelo olhar sensível para a população de Mâncio Lima. Mais de 14 mil moradores passarão a ter acesso à água potável, limpa e de qualidade. Além desses R$ 3 milhões, já temos mais R$ 1 milhão em conta para ampliar os sistemas de abastecimento nas comunidades rurais", disse o gestor municipal.

O prefeito ressaltou ainda que a credibilidade da gestão tem fortalecido a parceria com a bancada federal e possibilitado novos investimentos em diversas áreas: "Mâncio Lima vive um momento de desenvolvimento. Os parlamentares confiam na forma como administramos os recursos públicos, porque sabem que os investimentos estão chegando à população. Hoje temos obras em todas as regiões do município, do Pé da Terra ao Pé da Serra, melhorando a vida das pessoas."

As obras irão solucionar um problema enfrentado há décadas por diversas comunidades. Em muitos bairros, o abastecimento dependia de poços que, durante o período de estiagem, não conseguiam atender à demanda da população, provocando frequentes interrupções no fornecimento de água e comprometendo as condições de saúde, higiene e saneamento.

Representando os moradores do Bairro Cobal, o presidente Kiko Barbeiro destacou que a assinatura da ordem de serviço simboliza a realização de uma antiga reivindicação da comunidade: "Hoje é um dia histórico para o nosso bairro. Muitas famílias chegavam a passar semanas sem água, principalmente crianças, idosos e pessoas com deficiência. Agora começamos a realizar o sonho de ter água de qualidade chegando às casas. Somos gratos à gestão municipal por atender uma necessidade que a comunidade aguardava há muitos anos."

O gerente do Saneacre em Mâncio Lima, Raimundo Nonato Dias, afirmou que a implantação dos novos sistemas é resultado da união de esforços entre o Governo do Estado e a Prefeitura: "Essa é uma conquista construída com muito diálogo e parceria. Lutamos para viabilizar esses sistemas de abastecimento, especialmente no São Vidal, onde a falta de água era uma preocupação constante. Hoje temos a satisfação de ver esse compromisso sendo transformado em realidade para a população."

Com a implantação dos novos sistemas, centenas de famílias passarão a contar com abastecimento mais regular, reduzindo os riscos de doenças de veiculação hídrica, melhorando as condições sanitárias e garantindo mais dignidade para os moradores.