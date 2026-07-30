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Congresso deve votar ao menos 87 vetos que trancam pauta na volta do recesso

Pelo menos 87 vetos presidenciais trancam a pauta de votações do Congresso e aguardam deliberação de senadores e deputados neste segundo semestre d...

30/07/2026 às 12h56
Por: Redação Fonte: Agência Senado
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Sessão conjunta em maio deste ano foi a última convocada para análise de vetos presidenciais - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Sessão conjunta em maio deste ano foi a última convocada para análise de vetos presidenciais - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Pelo menos 87 vetos presidenciais trancam a pauta de votações do Congresso e aguardam deliberação de senadores e deputados neste segundo semestre de 2026. Ao todo, tramitam na Casa 97 vetos.

Entre os que trancam a pauta, estão os vetos a trechos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ( LDO 2026 ) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano. Além da economia, os dispositivos rejeitados pela Presidência da República abarcam temas como saúde, educação, trabalho, segurança e políticas sociais, entre outros.

A última sessão conjunta para análise de vetos ocorreu em maio deste ano. Outra sessão, que estava prevista para o dia 18 de junho, foi cancelada por falta de acordo entre as lideranças. À época, o presidente do Senado e do Congresso, senador Davi Alcolumbre, disse que tentaria reunir senadores e deputados para a deliberação de vetos antes do recesso parlamentar, o que não foi possível.

O adiamento é resultado de muitos pontos de divergência. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), havia conseguido retirar de pauta itens com impacto fiscal, como matérias que tratam de reajuste salarial e da LDO, ou temas polêmicos.

— Sessão do Congresso Nacional para apreciação de vetos é sempre uma sessão de acordos. Para construir o melhor acordo, o governo deve ceder em alguns vetos e apreciar os que são prioritários para serem mantidos — disse Randolfe à imprensa.

Conforme a Constituição, os vetos devem ser avaliados pelos parlamentares em sessão conjunta, sendo necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores para sua rejeição. O veto passa a trancar a pauta do Congresso quando não apreciado em 30 dias após o recebimento.

Veto total

Na lista de vetos constam 16 propostas que foram completamente rejeitadas pelo Executivo após aprovação na Câmara e no Senado. A mais recente é o Projeto de Lei (PL) 2.816/2023 , que deu origem ao VET 40/2026 . A matéria, do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), instituía piso salarial para os zootecnistas. O texto estendia a essa categoria o mesmo piso salarial garantido a médicos veterinários, engenheiros, químicos, arquitetos e agrônomos.

O governo argumentou que “a proposição legislativa é inconstitucional e contraria o interesse público ao estabelecer piso salarial aos zootecnistas sem a apresentação de estimativa do impacto orçamentário-financeiro ou de declaração de adequação orçamentária e financeira".

Também foram integralmente vetadas pelo Executivo as seguintes propostas:

  • isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres ( VET 23/2024 );
  • uso do vale-cultura para atividades esportivas ( VET 24/2024 );
  • prorrogação de financiamentos rurais em municípios em emergência ( VET 25/2024 );
  • mudanças no número de deputados federais ( VET 20/2025 )
  • isenção da taxa de navegação de cargas para as Regiões Norte e Nordeste ( VET 27/2025 );
  • Garantia-safra para municípios do semiárido do Rio de Janeiro ( VET 28/2025 );
  • distribuição de cordões com desenhos de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas ( VET 44/2025 );
  • criação do Símbolo Nacional de Acessibilidade da Pessoa com Visão Monocular ( VET 47/2025 );
  • aproveitamento de empregados de estatais elétricas desestatizadas ( VET 50/2025 );
  • unificação nacional das idades máximas para ingresso nas carreiras das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares ( VET 1/2026 );
  • alteração da Lei de Registros Públicos para ratificação de registros de terras em áreas de fronteira ( VET 6/2026 );
  • reconhecimento do estágio como experiência profissional ( VET 22/2026 );
  • uso do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) em ações em rodovias e no trânsito das cidades( VET 24/2026 );
  • permissão para trabalhador safrista manter benefícios sociais durante períodos de contratação temporária no campo ( VET 29/2026 );
  • criação do programa Primeiro Emprego, que flexibiliza regras para a entrada de jovens no mercado de trabalho( VET 34/2026 ).

Orçamento

Na proposta da Lei Orçamentária deste ano ( VET 9/2026 ), foram vetados dois dispositivos que somavam quase R$ 400 milhões em emendas parlamentares incluídas pelo Congresso no Orçamento.

No veto à LDO ( VET 51/2025 ), 4 dos 44 trechos vetados já foram derrubados pelos parlamentares na sessão conjunta de maio — entre eles, está o que possibilita a municípios de até 65 mil habitantes com pendências fiscais celebrar convênios com o governo federal e ter acesso a recursos de programas e emendas parlamentares. Os restantes ainda precisam ser analisados.

Também devem ser avaliados 10 dos 46 trechos vetados na regulamentação da reforma tributária ( VET 7/2025 ). Há ainda questões como VET 8/2026 , que trata do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), e o VET 23/2025 , sobre a operacionalização de crédito consignado por meio de sistemas ou plataformas digitais.

Esporte

O VET 14/2023 , referente à Lei Geral do Esporte , é que o que tem maior número de dispositivos vetados. Apesar de 57 itens do veto já terem sido apreciados, ainda há outros 340 para análise dos congressistas.

Meio ambiente

O veto ao Estatuto do Pantanal ( VET 36/2025 ) também aguarda a deliberação sobre 41 dispositivos rejeitados pela Presidência da República. Entre os trechos vetados, estão regras de manejo do fogo e sugestão para uso de áreas desmatadas ilegalmente ou degradadas na implantação de novos empreendimentos, em detrimento da sua recuperação ambiental.

Infraestrutura

Os vetos presidenciais nos marcos regulatórios do setor elétrico e do transporte público coletivo urbano também devem ser analisados pelos parlamentares. Entre os trechos rejeitados no marco do setor elétrico ( VET 42/2025 ), está o que permite o ressarcimento por cortes de geração (curtailment), abrangendo todos os eventos de origem externa, independentemente da causa.

No VET 30/2026 , referente ao transporte público, estão dispositivos como o que obriga União, estados e municípios a custear gratuidades e descontos tarifários com recursos orçamentários, além da previsão de prazo de cinco anos para adequação das legislações locais.

Segurança

Recém-sancionado como Lei 15.474 , o projeto de lei que autoriza uso de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres ( PL 727/2016 ) teve 16 dispositivos vetados ( VET 39/2026 ). Entre os itens não acatados pelo Executivo, está o que permite a aquisição dos aerossóis por menores de 18 anos, mediante autorização expressa dos responsáveis.

Educação

Em vigor há pouco mais de um mês, a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação foi sancionada com veto a 32 trechos ( VET 33/2026 ). Alguns deles tratam de triagem educacional anual em massa e identificação precoce. Outro trecho rejeitado prevê a criação de um centro de referência em cada unidade da Federação.

Confira os demais vetos em tramitação.

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