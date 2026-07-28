Operação Verão avança em Mâncio Lima com recuperação de mais de 300 quilômetros de ramais em três frentes de trabalho simultâneas

A Prefeitura de Mâncio Lima intensifica a Operação Verão 2026 com a recuperação da malha viária rural do município. A iniciativa garante melhores condições de trafegabilidade, fortalece o escoamento da produção agrícola e assegura mais segurança e qualidade de vida para centenas de moradores da zona rural.

Os serviços tiveram início em meados de julho, logo após o período de estiagem, pelo Ramal do Barão. Atualmente, as equipes trabalham simultaneamente nos ramais do 20, Feijão Insosso e Igarapé do Banho. Ao todo, a meta da gestão municipal é recuperar mais de 310 quilômetros de ramais e estradas vicinais, beneficiando produtores rurais, estudantes, trabalhadores e famílias que dependem diariamente dos ramais para o acesso aos serviços públicos e ao transporte da produção.

Para garantir maior agilidade na execução das obras, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, montou três frentes de trabalho, contando com mais de 16 máquinas entre caminhões, tratores, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, rolo compressor e demais equipamentos, além da atuação das equipes operacionais.

“A gestão tem feito um trabalho em parceria com o Governo do Estado para realmente garantir o direito de ir e vir com dignidade. Esses equipamentos que recebemos dos nossos parlamentares têm sido fundamentais para o trabalho que está sendo realizado. Montamos três frentes de trabalho para fazermos um serviço diferenciado e em curto espaço de tempo. É muita gente trabalhando, é um custo elevado, mas, graças a Deus, temos essa parceria com o Governo do Estado, que tem nos ajudado por meio do convênio de combustíveis, permitindo que possamos executar esse projeto de recuperação dos ramais em 2026. O tempo tem contribuído e, após a conclusão desses ramais, as equipes seguirão para os ramais Pentecostes, Belo e demais vicinais, que também serão recuperados, dando uma resposta positiva à nossa população”, afirmou o prefeito Zé Luiz.

A recuperação dos ramais é resultado da parceria entre a Prefeitura de Mâncio Lima e o Governo do Estado. O trabalho também conta com o reforço das máquinas pesadas adquiridas por meio do Programa Inova, do Governo Federal.

O município recebeu 11 novos equipamentos, ampliando significativamente a capacidade operacional da Secretaria Municipal de Obras.

Segundo o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Regiano Barros, o planejamento foi estruturado para aproveitar ao máximo o período de verão amazônico.

“O nosso objetivo é recuperar mais de 310 quilômetros de ramais. É uma determinação do prefeito que esse trabalho seja realizado no menor prazo possível, em função das constantes mudanças do tempo e da necessidade dos produtores de escoarem seus produtos no momento certo, evitando prejuízos e garantindo um tráfego seguro tanto no inverno quanto no verão”, destacou.

Além dos serviços de patrolamento, piçarramento e recuperação da plataforma das estradas, a Prefeitura também está substituindo antigas bueiras ecológicas por tubos de PAD (Polietileno de Alta Densidade), material mais resistente, de fácil transporte e rápida instalação.

A tecnologia oferece maior durabilidade, suporta o peso do solo e do tráfego de veículos, reduz a necessidade de manutenção e melhora o escoamento das águas, aumentando a vida útil dos ramais.

No Ramal do 20, uma das principais intervenções é a redução da inclinação das ladeiras, consideradas entre as mais íngremes da região. A obra prevê uma diminuição de aproximadamente 30% da inclinação, proporcionando mais segurança para moradores, transporte escolar, veículos de carga e demais usuários da estrada.

Morador do Ramal do 20 há 15 anos, o agricultor familiar Marlisson da Costa Nascimento, que produz macaxeira, feijão, arroz, milho e farinha, afirma que a melhoria representa uma transformação para quem vive no campo.

“Essas ladeiras eram um problema muito sério. Em certas épocas do ano nem carroça subia, as crianças perdiam aula e, muitas vezes, os produtos se estragavam. No verão, a moto subia com dificuldade de tão grande que era a ladeira. Era preciso carregar sacas de farinha nas costas até o local onde o carro podia chegar. A gente está vendo que o trabalho está ficando ótimo e tenho certeza de que vai melhorar muito a nossa vida nesse ramal”, relatou.

Com a Operação Verão, a Prefeitura de Mâncio Lima reafirma o compromisso de investir na infraestrutura rural, garantindo melhores condições de mobilidade, fortalecendo a agricultura familiar e impulsionando o desenvolvimento econômico do município. Os ramais recuperados beneficiam diretamente a produção de mandioca e farinha, uma das principais atividades da zona rural, além das lavouras de melancia, feijão e piscicultura. O investimento também acompanha o crescimento da cafeicultura, que vem se consolidando como uma importante alternativa de geração de renda para os produtores locais. Somam-se a essas atividades a pecuária de corte e a pecuária leiteira, segmentos que movimentam a economia do campo e dependem de estradas em boas condições para o transporte da produção, dos insumos e para o acesso aos mercados.