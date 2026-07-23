COMUNICADO OFICIAL: ÚLTIMO PRAZO PARA O CENSO PREVIDENCIÁRIO

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA informa que o prazo para a atualização cadastral obrigatória do Censo Previdenciário 2026 para aqueles servidores citados na Portaria n° 443/2026 e que não realizaram, foi prorrogado por mais 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta nota.
ATENÇÃO ÀS PENALIDADES
O servidor que não regularizar sua situação dentro deste novo prazo sofrerá as seguintes sanções imediatas:
COMO REGULARIZAR
Verifique se o seu nome consta na lista de pendências nos documentos abaixo e realize a atualização imediatamente pelos canais oficiais:
[Clique aqui para acessar o Portal de Atualização do Censo]
[Clique aqui para acessar o Relatório Detalhado de Servidores Pendentes]
Mín. 21° Máx. 34°