COMUNICADO OFICIAL: ÚLTIMO PRAZO PARA O CENSO PREVIDENCIÁRIO

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA informa que o prazo para a atualização cadastral obrigatória do Censo Previdenciário 2026 para aqueles servidores citados na Portaria n° 443/2026 e que não realizaram, foi prorrogado por mais 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta nota.

ATENÇÃO ÀS PENALIDADES

O servidor que não regularizar sua situação dentro deste novo prazo sofrerá as seguintes sanções imediatas:

Bloqueio do salário na próxima folha de pagamento;

Suspensão de averbações e consignações;

Impedimentos funcionais diversos.

COMO REGULARIZAR

Verifique se o seu nome consta na lista de pendências nos documentos abaixo e realize a atualização imediatamente pelos canais oficiais:

[Clique aqui para acessar o Portal de Atualização do Censo]

[Clique aqui para acessar o Relatório Detalhado de Servidores Pendentes]