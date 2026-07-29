Tentativa de assalto gera pânico e deixa dois feridos em loja de telefonia em Cruzeiro do Sul

Uma tentativa de assalto a uma loja de telefonia móvel no Centro de Cruzeiro do Sul terminou com pelo menos duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (29). O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e causou grande movimentação na região.

De acordo com as primeiras informações, dois criminosos teriam entrado no estabelecimento com a intenção de praticar o roubo. Durante a ação, houve reação e foram efetuados diversos disparos de arma de fogo dentro da loja, provocando momentos de pânico entre funcionários, clientes e pessoas que estavam nas proximidades.

As duas vítimas atingidas foram socorridas ainda no local por equipes do Samu e encaminhadas para uma unidade de saúde. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dos feridos.

Após o ocorrido, policiais militares isolaram a área e iniciaram as buscas pelos envolvidos. A Polícia Civil também deverá assumir as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência, identificar todos os participantes da ação criminosa e apurar a dinâmica dos disparos.

A movimentação chamou a atenção de dezenas de pessoas que estavam na região central da cidade. Vídeos gravados por testemunhas circularam nas redes sociais mostrando a chegada das equipes de resgate e o trabalho das forças de segurança.

As autoridades ainda não divulgaram informações oficiais sobre a identidade das vítimas nem confirmaram se houve prisão dos suspeitos. O caso segue sendo investigado.