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Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta semana, em Mâncio Lima, suspeito de cometer violência sexual contra uma menina de 11 anos.

27/07/2026 às 12h26
Por: Redação Fonte: Jurua24horas
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Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta semana, em Mâncio Lima, suspeito de cometer violência sexual contra uma menina de 11 anos. A prisão ocorreu pouco tempo após o crime, após a corporação ser acionada pela família da vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi atendida após um chamado ao Centro de Operações (Copom). No local, os policiais conversaram com a mãe da criança, que relatou que a filha havia aceitado uma carona oferecida por um homem conhecido da família enquanto caminhava por uma via pública.

Segundo o relato registrado pela polícia, o suspeito teria conduzido a menina até uma área de mata, onde o abuso teria ocorrido. Após o episódio, a criança conseguiu retornar para casa bastante abalada e apresentando vestígios de sangue nas roupas. Diante da situação, os familiares acionaram imediatamente as forças de segurança.

Com as informações repassadas sobre o suspeito, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências na região e localizaram o homem em um ramal do município. Ele foi abordado e preso no local, onde trabalhava para uma empresa prestadora de serviços de limpeza.

Ainda conforme a PM, durante a abordagem o suspeito teria admitido a prática do crime aos policiais. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a identidade da vítima e qualquer informação que possa contribuir para sua identificação são preservadas.

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