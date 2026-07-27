Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

Servidores da rede municipal de Rodrigues Alves denunciaram ao Folha do Juruá uma situação que classificam como preocupante envolvendo o atraso no pagamento de salários e uma suposta determinação para que profissionais da educação participem do desfile cívico do município.

De acordo com a denúncia, gestores escolares teriam recebido uma mensagem atribuída à Secretaria Municipal de Educação informando que os funcionários que não comparecessem ao desfile seriam alvo de um ofício encaminhado à secretaria. Conforme o texto compartilhado com a reportagem, a orientação ressalta que a ausência dos servidores seria registrada administrativamente.

Além da cobrança pela participação no evento, os denunciantes afirmam que servidores contratados diretamente pelo município estariam há meses sem receber salários. Segundo o relato, não há previsão oficial para a regularização dos pagamentos, situação que estaria causando dificuldades financeiras para diversas famílias.

“Querem que os servidores participem do desfile, mas muitos não têm sequer dinheiro para comprar um lanche. Estamos trabalhando sem receber e ainda sofrendo pressão”, afirmou um dos denunciantes, que pediu para não ser identificado por receio de represálias.

Os servidores também relatam que a situação tem gerado indignação entre a categoria, que cobra uma solução imediata para os atrasos salariais antes de qualquer exigência relacionada à participação em eventos oficiais.

As reclamações ocorrem em meio a um histórico recente de reivindicações de servidores contratados do município por causa dos atrasos nos vencimentos. Em junho deste ano, trabalhadores da educação já haviam denunciado a falta de pagamento, enquanto a Prefeitura informou que enfrentava dificuldades financeiras em razão da redução de receitas e dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), afirmando que buscava regularizar os débitos.

O calendário oficial divulgado pela Prefeitura de Rodrigues Alves prevê o pagamento da folha salarial de julho até o dia 31.

A reportagem deixa espaço aberto para manifestação da Prefeitura de Rodrigues Alves e da Secretaria Municipal de Educação. Caso encaminhem posicionamento oficial sobre as denúncias, a matéria será atualizada para garantir o contraditório e a ampla informação aos leitores.