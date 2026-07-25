The Voice nas Vilas 2026 abre inscrições na próxima segunda-feira e promete revelar novos talentos de Cruzeiro do Sul

A música voltará a tomar conta das comunidades rurais de Cruzeiro do Sul com mais uma edição do The Voice nas Vilas 2026. O concurso, promovido pela PHR Produções & Eventos, terá as inscrições abertas a partir da próxima segunda-feira, 27 de julho, seguindo até o dia 7 de agosto, às 22h. A participação é gratuita e será realizada de forma online, por meio de formulário eletrônico.

O projeto tem como objetivo valorizar e revelar talentos musicais das vilas do município, permitindo que os candidatos interpretem músicas de qualquer gênero ou até mesmo composições autorais. Nesta edição, participam representantes das vilas Assis Brasil, Santa Luzia do Pentecostes, Santa Rosa, São Pedro, Santa Luzia BR, Liberdade, Campinas e Lagoinha.

Podem participar candidatos com idade mínima de 16 anos, desde que sejam moradores de uma das vilas participantes ou comprovem que já residiram na comunidade escolhida. Para efetivar a inscrição, será necessário preencher o formulário online, anexar os documentos exigidos e enviar um vídeo de apresentação em formato MP4, com duração máxima de dois minutos e sem uso de playback.

A competição será dividida em duas etapas. Na primeira, uma comissão avaliadora selecionará os classificados por meio dos vídeos enviados. Já a grande final acontecerá no dia 5 de setembro, às 19h, na quadra de esportes em frente à Escola Municipal Joias de Cristo, na Vila Assis Brasil.

Os três melhores intérpretes serão premiados em dinheiro:

* 1º lugar: R$ 2.000;

* 2º lugar: R$ 1.000;

* 3º lugar: R$ 500.

De acordo com o cronograma divulgado pela organização, a lista de inscritos será publicada no dia 10 de agosto, enquanto os finalistas serão conhecidos em 21 de agosto. A divulgação das informações e do link de inscrição será feita pelo Instagram da Folha do Juruá.

Clique aqui para ver o documento "REGULAMENTO - THE VOICE NAS VILAS 2026.pdf"