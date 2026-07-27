Nota informativa – Loteamento Mulateiro

A Prefeitura de Rio Branco informa que acompanha as reivindicações apresentadas pelos moradores do Loteamento Mulateiro, na região do bairro Alto Alegre, durante manifestação pacífica realizada na manhã desta segunda-feira (27), na Rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre.

A mobilização ocorreu entre 6h e 8h e teve como principais reivindicações a conclusão das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Mulateiro, além de melhorias nas ruas da comunidade.

A gestão municipal reconhece o direito da população de se manifestar de forma pacífica e mantém o compromisso de ouvir os moradores e buscar soluções para as demandas apresentadas.

Sobre a UBS, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que a continuidade da obra depende de procedimentos administrativos relacionados à adequação contratual, com a necessidade de elaboração de um termo aditivo.

Ainda nesta segunda-feira, às 16h, uma equipe técnica da Prefeitura estará no loteamento para realizar um levantamento das necessidades da comunidade e identificar as ações que poderão ser executadas de imediato, especialmente nas áreas de limpeza urbana, iluminação pública e recuperação das vias.

As intervenções que demandarem maior planejamento serão incluídas em um cronograma de médio e longo prazo. A Prefeitura seguirá dialogando com os moradores e trabalhando para apresentar respostas concretas à comunidade.

Márcio Pereira

Secretário Municipal de Articulação Institucional

Rennan Biths

Secretário Municipal de Saúde

Alysson Bestene

Prefeito de Rio Branco