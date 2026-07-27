21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Movimentação do solo danifica rede elétrica e Saerb inicia modernização do sistema de captação da ETA II

Equipes do Saerb atuam desde domingo para restabelecer o sistema de captação da ETA II e iniciam modernização da rede elétrica para evitar novas in...

27/07/2026 às 16h11
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

Desde a madrugada deste domingo (26), o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) atua de forma ininterrupta para restabelecer o funcionamento do sistema de captação de água da Estação de Tratamento de Água II (ETA II), após uma ocorrência provocada pelo deslocamento do solo na área da captação.

O problema foi identificado por volta das 4h, quando a equipe do Centro de Controle Operacional (CCO) constatou a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, equipamento responsável por recalcar até 1.000 litros de água por segundo para a ETA II.

problema foi identificado por volta das 4h, quando o CCO constatou a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, responsável por enviar até 1.000 litros de água por segundo para a ETA II.Prefiro esta resposta. (Foto: Secom)
problema foi identificado por volta das 4h, quando o CCO constatou a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, responsável por enviar até 1.000 litros de água por segundo para a ETA II.Prefiro esta resposta. (Foto: Secom)

De acordo com a equipe técnica, a redução do nível do Rio Acre provocou uma nova movimentação do terreno na área de captação. Como os cabos que alimentam a bomba estavam instalados de forma subterrânea, eles foram comprimidos pelo deslocamento do solo nas caixas de passagem, comprometendo a integridade da rede elétrica. Com os condutores expostos, houve superaquecimento e curto-circuito, interrompendo o funcionamento do equipamento.

Desde o registro da ocorrência, as equipes do Saerb trabalham na recuperação do sistema. Para localizar e acessar o trecho danificado, foi necessária a escavação da área, realizada com o auxílio de máquinas e também de forma manual.

Além do reparo emergencial, o Saerb iniciou a modernização do sistema de alimentação elétrica da bomba, substituindo a rede subterrânea por uma rede aérea para aumentar a segurança e evitar novas interrupções. (Foto: Secom)
Além do reparo emergencial, o Saerb iniciou a modernização do sistema de alimentação elétrica da bomba, substituindo a rede subterrânea por uma rede aérea para aumentar a segurança e evitar novas interrupções. (Foto: Secom)

Além do reparo emergencial, o Saerb já iniciou uma solução definitiva para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer. O sistema de alimentação elétrica da bomba deixará de ser subterrâneo e passará a ser aéreo, com a instalação de posteamento e rede compacta, semelhante à utilizada pelas concessionárias de energia elétrica. Todo o material necessário está sendo providenciado para que os serviços sejam executados ainda nesta segunda-feira (27).

Paralelamente, a autarquia mantém um plano alternativo de operação. As equipes realizam adequações na adutora de 700 milímetros e no sistema de bombeamento, utilizando o barrilete já existente na captação para encaminhar água diretamente à ETA II e reduzir os impactos no abastecimento da população.

A substituição da rede elétrica subterrânea por uma rede aérea aumenta a segurança operacional do sistema de captação da ETA II e reduz o risco de novas interrupções provocadas pela movimentação do solo. (Foto: Secom)
A substituição da rede elétrica subterrânea por uma rede aérea aumenta a segurança operacional do sistema de captação da ETA II e reduz o risco de novas interrupções provocadas pela movimentação do solo. (Foto: Secom)

Segundo o gerente de Manutenção do Saerb, Eder Franco, a mudança representa um investimento na segurança operacional do sistema.

“Além de solucionar o problema, estamos implantando uma alternativa mais segura. A substituição da rede subterrânea por uma rede aérea reduzirá significativamente o risco de novas interrupções provocadas pela movimentação do solo, garantindo mais confiabilidade ao sistema de captação da ETA II”, destacou.

As equipes do Saerb permanecem mobilizadas para concluir os serviços e restabelecer plenamente a operação do sistema de abastecimento. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados até o fim da tarde desta segunda-feira (27), permitindo a retomada gradual da produção e da distribuição de água.

Áreas afetadas: Regional Central, Placas, Horto, Calafate, Segundo Distrito e São Francisco.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Nota informativa – Loteamento Mulateiro
Rio Branco - AC Há 9 horas Em Cidades

Nota informativa – Loteamento Mulateiro

A Prefeitura de Rio Branco informa que acompanha as reivindicações apresentadas pelos moradores do Loteamento Mulateiro, na região do bairro Alto A...
Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves Há 14 horas Em Rodrigues Alves - AC

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

Servidores da rede municipal de Rodrigues Alves denunciaram ao Folha do Juruá uma situação que classificam como preocupante
Prefeitura de Rio Branco participa da entrega de kits esportivos do Projeto Esporte Total
Rio Branco - AC Há 2 dias Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco participa da entrega de kits esportivos do Projeto Esporte Total

Ação reforça a parceria entre a Prefeitura e a APAS para ampliar o acesso ao esporte, promover inclusão social e incentivar o desenvolvimento de cr...
COMUNICADO OFICIAL: ÚLTIMO PRAZO PARA O CENSO PREVIDENCIÁRIO
Rio Branco - AC Há 4 dias Em Cidades

COMUNICADO OFICIAL: ÚLTIMO PRAZO PARA O CENSO PREVIDENCIÁRIO

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA informa que o prazo para a atualização cadastral obrigatória do Censo Previdenciário 2026 pa...
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 34°

23° Sensação
1.17km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h03 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Qua 35° 21°
Qui 36° 22°
Sex 36° 22°
Sáb 36° 22°
Dom 34° 21°
Atualizado às 00h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

Galípolo recebe presidente do BRB em meio a demora em resgate

 Cultura Há 5 horas

Inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 começam nesta segunda-feira, link para participar está disponível na matéria

 Saúde Há 5 horas

Infecções e mortes por HIV caem, mas falta de recursos ameaça avanços

 Justiça Há 7 horas

Justiça garante resgate de investimentos do Rioprevidência no Master

 Senado Federal Há 8 horas

Vetado projeto que instituía piso salarial para zootecnistas

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,10%
Euro
R$ 5,82 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,946,41 -2,14%
Ibovespa
175,334,45 pts 0.74%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

 Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026
Cruzeiro do Sul - AC

Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026

 Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima
Mâncio Lima - AC

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Cruzeiro do Sul

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
2
Cruzeiro do Sul

Radialista é vítima de assalto violento dentro de casa e sofre agressões durante ação criminosa em Cruzeiro do Sul
3
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
4
Cruzeiro do Sul

Carro sai da pista e capota após aquaplanagem na AC-405, em Cruzeiro do Sul
5
Porto Walter

Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados