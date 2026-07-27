Movimentação do solo danifica rede elétrica e Saerb inicia modernização do sistema de captação da ETA II

Desde a madrugada deste domingo (26), o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) atua de forma ininterrupta para restabelecer o funcionamento do sistema de captação de água da Estação de Tratamento de Água II (ETA II), após uma ocorrência provocada pelo deslocamento do solo na área da captação.

O problema foi identificado por volta das 4h, quando a equipe do Centro de Controle Operacional (CCO) constatou a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, equipamento responsável por recalcar até 1.000 litros de água por segundo para a ETA II.

problema foi identificado por volta das 4h, quando o CCO constatou a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, responsável por enviar até 1.000 litros de água por segundo para a ETA II.Prefiro esta resposta. (Foto: Secom)

De acordo com a equipe técnica, a redução do nível do Rio Acre provocou uma nova movimentação do terreno na área de captação. Como os cabos que alimentam a bomba estavam instalados de forma subterrânea, eles foram comprimidos pelo deslocamento do solo nas caixas de passagem, comprometendo a integridade da rede elétrica. Com os condutores expostos, houve superaquecimento e curto-circuito, interrompendo o funcionamento do equipamento.

Desde o registro da ocorrência, as equipes do Saerb trabalham na recuperação do sistema. Para localizar e acessar o trecho danificado, foi necessária a escavação da área, realizada com o auxílio de máquinas e também de forma manual.

Além do reparo emergencial, o Saerb iniciou a modernização do sistema de alimentação elétrica da bomba, substituindo a rede subterrânea por uma rede aérea para aumentar a segurança e evitar novas interrupções. (Foto: Secom)

Além do reparo emergencial, o Saerb já iniciou uma solução definitiva para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer. O sistema de alimentação elétrica da bomba deixará de ser subterrâneo e passará a ser aéreo, com a instalação de posteamento e rede compacta, semelhante à utilizada pelas concessionárias de energia elétrica. Todo o material necessário está sendo providenciado para que os serviços sejam executados ainda nesta segunda-feira (27).

Paralelamente, a autarquia mantém um plano alternativo de operação. As equipes realizam adequações na adutora de 700 milímetros e no sistema de bombeamento, utilizando o barrilete já existente na captação para encaminhar água diretamente à ETA II e reduzir os impactos no abastecimento da população.

A substituição da rede elétrica subterrânea por uma rede aérea aumenta a segurança operacional do sistema de captação da ETA II e reduz o risco de novas interrupções provocadas pela movimentação do solo. (Foto: Secom)

Segundo o gerente de Manutenção do Saerb, Eder Franco, a mudança representa um investimento na segurança operacional do sistema.

“Além de solucionar o problema, estamos implantando uma alternativa mais segura. A substituição da rede subterrânea por uma rede aérea reduzirá significativamente o risco de novas interrupções provocadas pela movimentação do solo, garantindo mais confiabilidade ao sistema de captação da ETA II”, destacou.

As equipes do Saerb permanecem mobilizadas para concluir os serviços e restabelecer plenamente a operação do sistema de abastecimento. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados até o fim da tarde desta segunda-feira (27), permitindo a retomada gradual da produção e da distribuição de água.

Áreas afetadas: Regional Central, Placas, Horto, Calafate, Segundo Distrito e São Francisco.