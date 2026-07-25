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Prefeitura de Rio Branco participa da entrega de kits esportivos do Projeto Esporte Total

Ação reforça a parceria entre a Prefeitura e a APAS para ampliar o acesso ao esporte, promover inclusão social e incentivar o desenvolvimento de cr...

25/07/2026 às 17h20
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), participou da entrega dos kits esportivos do Projeto Esporte Total, realizada pela Associação de Proteção e Amparo à Saúde (APAS). A iniciativa utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e fortalecimento da cidadania.
A cerimônia aconteceu na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova, reunindo participantes, familiares e autoridades municipais. O projeto oferece aulas gratuitas de Muay Thai e Futsal, proporcionando a crianças, adolescentes e jovens a oportunidade de desenvolver habilidades esportivas, disciplina, integração social e hábitos de vida saudáveis.

Durante o evento, o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, destacou a importância de iniciativas que ampliam o acesso ao esporte e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população. A solenidade também contou com a presença da primeira-dama, Roberta Lima, que acompanhou a entrega dos kits aos beneficiários.

O Projeto Esporte Total busca incentivar a prática esportiva como instrumento de transformação social, promovendo saúde, educação, prevenção de doenças e fortalecimento da cidadania. A parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e a APAS reforça o compromisso com o desenvolvimento de ações que ampliem as oportunidades para crianças, adolescentes e jovens, por meio do esporte, da inclusão social e da promoção do bem-estar da comunidade.

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