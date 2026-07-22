Radialista é vítima de assalto violento dentro de casa e sofre agressões durante ação criminosa em Cruzeiro do Sul

O radialista Francisco "Chico" Melo, de 54 anos, foi vítima de um assalto violento na madrugada desta quarta-feira (22), após ter a residência invadida por quatro homens armados no bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul. Durante a ação, ele foi agredido e atingido com uma coronhada na cabeça, sofrendo um corte.

Segundo as informações apuradas, os criminosos quebraram uma das janelas da residência para acessar o quarto onde a vítima estava. Assim que entraram, um dos suspeitos teria questionado o radialista com a frase: "É você que fala de política?", antes de iniciarem as agressões e as ameaças.

Na sequência, o grupo revirou todos os cômodos da casa em busca de dinheiro e objetos de valor. Sob forte intimidação, Chico Melo entregou aproximadamente R$ 3 mil em dinheiro, além de outros pertences levados pelos assaltantes. Durante o crime, ele foi atingido com socos e também recebeu uma coronhada, que provocou um ferimento na cabeça.

Após a fuga dos criminosos, o radialista foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

Antes de deixarem o local, os assaltantes ainda revistaram um veículo da vítima e fugiram em direção desconhecida.

Durante as diligências, equipes da Polícia Militar localizaram um aparelho celular Samsung de cor preta e uma faca com cabo branco, objetos que, segundo os policiais, teriam sido abandonados pelos suspeitos durante a ação. Foram realizadas buscas na região, porém nenhum dos envolvidos foi encontrado.

A Polícia Civil instaurará inquérito para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.