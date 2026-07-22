Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul

Um homem de 33 anos, identificado como Manoel Epitácio Campos Firmino, foi preso na tarde de ontem (21) após se envolver em uma confusão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul e desacatar policiais militares durante a ocorrência. Durante a abordagem, a PM constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma denúncia de perturbação da ordem na unidade de saúde. Conforme as informações, Manoel, que apresentava sinais de embriaguez, havia deixado a UPA, mas retornou pouco tempo depois, causando transtornos a servidores, pacientes e acompanhantes que estavam no local.

Durante as buscas pela região, os policiais localizaram o suspeito na praça de táxis, onde, de acordo com o boletim de ocorrência, ele também estaria perturbando uma funcionária de um ponto de venda de churrasco.

Ainda conforme a PM, o homem reagiu de forma exaltada à abordagem, apontando o dedo para o rosto dos policiais e desacatando a guarnição quando foi solicitado a se identificar. Diante da resistência, os militares deram voz de prisão e utilizaram força moderada para contê-lo.

Já na Delegacia Geral de Polícia Civil, Manoel teria voltado a ameaçar os policiais, afirmando que eles "iriam pagar" e que "iriam ver" posteriormente.

Ao consultar os sistemas de segurança, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão pendente contra o suspeito. Ele permaneceu detido e foi apresentado à autoridade policial, que adotará as medidas legais cabíveis.