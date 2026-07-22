Carro sai da pista e capota após aquaplanagem na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Um automóvel capotou na tarde de ontem (21) na Rodovia AC-405, nas proximidades do Aeroporto de Cruzeiro do Sul. O acidente ocorreu após o veículo perder a aderência com a pista, que estava molhada em razão da chuva.

De acordo com informações da Polícia Militar, o carro trafegava no sentido Deracre/Aeroporto quando o condutor perdeu o controle da direção após aquaplanar. O veículo saiu da pista e acabou capotando às margens da rodovia.

Apesar do impacto e dos danos causados ao automóvel, o motorista e o passageiro escaparam sem ferimentos.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, major Abraão, as duas pessoas que estavam no veículo não precisaram de atendimento médico. "Apesar da gravidade do acidente, o condutor e o passageiro não sofreram lesões", destacou.

A aquaplanagem é um fenômeno que ocorre quando os pneus deixam de ter contato direto com o asfalto devido ao acúmulo de água sobre a pista. Nessas condições, o veículo perde aderência e pode deslizar, dificultando o controle da direção e aumentando significativamente o risco de acidentes, principalmente em dias de chuva.

A Polícia Militar orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, manterem os pneus em boas condições e redobrarem a atenção sempre que trafegarem por rodovias com pista molhada.