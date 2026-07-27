Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026

A Polícia Militar do Acre cumpriu mais um mandado de prisão em Cruzeiro do Sul durante uma ação de rotina realizada por equipes da Rádio Patrulha de Trânsito. Com a nova captura, o 6º Batalhão da PM atingiu a marca de 122 mandados de prisão cumpridos somente neste ano de 2026.

Segundo o subcomandante da Polícia Militar na Regional do Juruá, capitão Thales Campos, os militares faziam patrulhamento pela região central do município quando perceberam quatro pessoas em atitude considerada suspeita e decidiram realizar a abordagem.

Durante a identificação dos abordados e a consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que um dos homens possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

Diante da confirmação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento das medidas legais.

De acordo com a Polícia Militar, o número de mandados cumpridos em 2026 demonstra a intensificação das ações do 6º BPM no combate à criminalidade e na localização de pessoas procuradas pela Justiça, fortalecendo o trabalho de segurança pública em Cruzeiro do Sul e em toda a região do Vale do Juruá.