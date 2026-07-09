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Polícia Civil destrói mais de 500 quilos de drogas apreendidas em operações no Vale do Juruá

A Polícia Civil do Acre realizou, nesta terça-feira (8), a incineração de mais de 500 quilos de entorpecentes apreendidos durante operações de combate ao tráfico de drogas realizadas em Cruzeiro do Sul

09/07/2026 às 11h00
Por: Redação Fonte: Ac24horas
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Polícia Civil destrói mais de 500 quilos de drogas apreendidas em operações no Vale do Juruá

A Polícia Civil do Acre realizou, nesta terça-feira (8), a incineração de mais de 500 quilos de entorpecentes apreendidos durante operações de combate ao tráfico de drogas realizadas em Cruzeiro do Sul e em outros municípios do Vale do Juruá. A destruição do material aconteceu em uma olaria da cidade, após autorização da Justiça e acompanhamento dos órgãos competentes.

Entre os entorpecentes eliminados estavam porções de maconha e cocaína, recolhidas ao longo dos últimos meses em ações conduzidas pelas forças de segurança no enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas que atuam na região.

O delegado Everton Carvalho, responsável pelo Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), ressaltou que a incineração simboliza mais uma etapa do trabalho desenvolvido pelas forças policiais e demonstra os resultados das operações realizadas contra o crime organizado.

Segundo ele, a quantidade de drogas destruída representa um prejuízo estimado em mais de R$ 6 milhões para as facções criminosas que atuam no Vale do Juruá. O delegado explicou que, caso os entorpecentes fossem comercializados em grandes centros do país, esse valor poderia variar entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

Ainda conforme Everton Carvalho, retirar esse volume de drogas de circulação impede que recursos sejam utilizados para financiar outras atividades criminosas, enfraquecendo a atuação das organizações envolvidas com o tráfico.

O delegado também destacou que a destruição dos entorpecentes só ocorre após a conclusão dos procedimentos investigativos e mediante autorização judicial. Todo o processo segue os protocolos previstos em lei e conta com a fiscalização de órgãos como o Ministério Público e a Vigilância Sanitária, garantindo transparência, legalidade e segurança durante a incineração.

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