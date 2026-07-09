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Nicolau Júnior reforça apoio a Mailza Assis e afirma que cenário eleitoral de 2026 ainda está em construção

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP), voltou a defender a unidade da base governista para as eleições de 2026 e afirmou que o quadro político ainda está longe de ser definido.

09/07/2026 às 11h41
Por: Redação Fonte: Ac24horas
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Nicolau Júnior reforça apoio a Mailza Assis e afirma que cenário eleitoral de 2026 ainda está em construção

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP), voltou a defender a unidade da base governista para as eleições de 2026 e afirmou que o quadro político ainda está longe de ser definido. As declarações foram feitas nesta quinta-feira (9), durante entrevista ao programa Boa Conversa.

Na conversa, o parlamentar reiterou que a governadora Mailza Assis é a pré-candidata do grupo ao governo do Estado e garantiu que continuará trabalhando na articulação política, sem deixar de lado as responsabilidades institucionais à frente do Poder Legislativo.

Segundo Nicolau, apesar das movimentações já iniciadas entre os partidos, ainda há tempo para que as alianças e composições sejam consolidadas.

"O processo eleitoral ainda está em andamento. Os grupos seguem dialogando, avaliando estratégias e definindo seus caminhos. Ainda haverá muitas definições até o período das convenções", destacou.

O presidente da Aleac também comentou a possibilidade de o ex-governador Gladson Cameli disputar uma vaga no Senado Federal. Para ele, a presença de Gladson na chapa governista poderá fortalecer o projeto político liderado por Mailza Assis.

Durante a entrevista, Nicolau ressaltou que as decisões sobre candidaturas e alianças dependem das discussões internas de cada partido e defendeu que o momento exige responsabilidade e diálogo entre as lideranças.

Além do cenário eleitoral, o deputado destacou a atuação da Assembleia Legislativa na destinação de emendas parlamentares para os municípios acreanos. Conforme explicou, os recursos vêm sendo aplicados em áreas como saúde, educação, agricultura e infraestrutura, permitindo que os parlamentares contribuam diretamente com investimentos em escolas, hospitais e outras demandas da população.

Nicolau Júnior informou ainda que o pagamento das emendas já está em andamento, contemplando prefeituras e instituições em diversas regiões do estado, o que, segundo ele, representa um importante avanço para o fortalecimento das políticas públicas e do desenvolvimento do Acre.

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