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Filho com tornozeleira eletrônica é preso novamente após ameaçar matar a própria mãe, de 74 anos, em Cruzeiro do Sul

Um homem de 40 anos foi preso novamente pela Polícia Militar na quarta-feira (8), após ameaçar de morte a própria mãe, uma idosa de 74 anos, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul.

09/07/2026 às 10h50
Por: Redação Fonte: Ac24horas
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Filho com tornozeleira eletrônica é preso novamente após ameaçar matar a própria mãe, de 74 anos, em Cruzeiro do Sul

Um homem de 40 anos foi preso novamente pela Polícia Militar na quarta-feira (8), após ameaçar de morte a própria mãe, uma idosa de 74 anos, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. O suspeito, identificado como Francisco Marcos do Nascimento Vale Souza, já responde por outro caso semelhante contra a genitora e utiliza tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações da ocorrência, a vítima possui uma medida protetiva em vigor contra o filho. Ainda assim, ele teria voltado a procurá-la para exigir dinheiro de forma insistente. Segundo relatos de testemunhas, sempre que a idosa recusava o pedido, o homem reagia com ameaças de morte.

Após serem acionados, policiais militares seguiram até a residência e flagraram o suspeito tentando fugir pelos fundos do imóvel. A tentativa de escapar foi frustrada, e ele acabou sendo alcançado e preso pela equipe.

Mesmo apresentando dificuldades para se comunicar em razão da idade e das condições de saúde, a idosa confirmou aos policiais que vinha sendo constantemente intimidada pelo filho. Ela relatou ainda que vive em estado de medo e que as ameaças frequentes têm afetado sua tranquilidade, impedindo até mesmo que consiga dormir.

Francisco Marcos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde ficou à disposição da Justiça. O caso será investigado e deverá ser analisado juntamente com o descumprimento da medida protetiva já existente em favor da vítima.

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