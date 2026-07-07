Advogado Hélio Montilha é encontrado morto dentro de escritório em Cruzeiro do Sul

O advogado Hélio Montilha foi encontrado morto nesta terça-feira (7) no interior do próprio escritório de advocacia, localizado nas proximidades da Escola Craveiro Costa, no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com as primeiras informações, o corpo já apresentava avançado estado de decomposição no momento em que foi localizado. A situação chamou a atenção de pessoas que passavam pela região, conhecida pelo intenso fluxo de moradores e estudantes.

Equipes da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos periciais e a remoção do corpo.

Hélio Montilha era um advogado bastante conhecido e respeitado na área jurídica do Vale do Juruá. A notícia de sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão.

Até o momento, as circunstâncias da morte permanecem desconhecidas. O corpo será submetido a exames no Instituto Médico Legal, que deverão apontar a causa da morte.

A Polícia Civil instaurará investigação para esclarecer o caso e verificar o que levou ao falecimento do advogado. Novas informações deverão ser divulgadas à medida que o trabalho pericial e as investigações avancem.