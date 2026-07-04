Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá

Em Cruzeiro do Sul neste sábado, 4, na Expoacre Juruá haverá atrações para agradar aos mais variados gostos. Tem a final do rodeio, Festival Infantil: Vila Kids e show do Padre Fábio de Melo.

A programação começa às 18 horas com o Festival Infantil que contará com Vila Kids, Guerreira K-Pop, Patrulha Canina e Frozen. As 20h30 haverá a final do Rodeio. O Show Católico com o Padre Fábio de Melo, está marcado para as 21h.

Na arena de rodeio os classificados nas duas noites anteriores disputarão a final. A premiação anunciada até agora foi uma motocicleta para o campeão do rodeio, que começou com 60 peões do Acre, Amazonas e Rondônia.