21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Articulação de Mailza garante conquista histórica para 11 mil servidores e põe fim a impasse de mais de 30 anos no Acre

Uma articulação política liderada pessoalmente pela governadora Mailza Assis resultou em uma das maiores conquistas da história recente do funcionalismo público acreano.

08/07/2026 às 06h12
Por: Redação Fonte: O Seringal
Compartilhe:
Articulação de Mailza garante conquista histórica para 11 mil servidores e põe fim a impasse de mais de 30 anos no Acre

Uma articulação política liderada pessoalmente pela governadora Mailza Assis resultou em uma das maiores conquistas da história recente do funcionalismo público acreano. Após mais de três décadas de insegurança jurídica, cerca de 11 mil servidores estaduais considerados “irregulares” passarão a ter acesso aos direitos e benefícios previstos nos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCRs) das categorias às quais pertencem.

 

A mudança será oficializada por meio de decreto que regulamenta a nova legislação e deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (8). O ato é consequência direta do projeto de lei encaminhado pela própria governadora à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), aprovado após intensa articulação política conduzida pelo Palácio Rio Branco.

 

A medida representa o fim de uma das maiores distorções da administração pública estadual. Durante mais de 30 anos, milhares de servidores exerceram as mesmas funções, cumpriram as mesmas jornadas e contribuíram para o funcionamento de escolas, hospitais, delegacias e diversos órgãos públicos, mas permaneceram impedidos de acessar benefícios garantidos aos demais integrantes das carreiras estaduais.

 

Com a regulamentação, esses trabalhadores passam a ter direito ao enquadramento nas tabelas salariais das respectivas carreiras, progressões funcionais por tempo de serviço e mérito, gratificações específicas, adicionais previstos em lei e outras vantagens inerentes aos PCCRs.

 

A mudança foi possível após a revogação do inciso IV do artigo 282 da Lei Complementar nº 30, de 1993, dispositivo que durante décadas impediu a extensão desses direitos aos servidores classificados como “irregulares”.

 

Nos bastidores, a condução do processo foi tratada como uma das prioridades da governadora Mailza Assis. A proposta recebeu apoio de diversas entidades sindicais, especialmente das categorias da Saúde, que concentram o maior número de servidores beneficiados.

 

A decisão é vista como um marco para o funcionalismo acreano por corrigir uma desigualdade histórica e promover maior valorização profissional a milhares de trabalhadores que há décadas aguardavam uma solução definitiva.

 

Ao conseguir transformar uma reivindicação antiga em realidade, Mailza Assis fortalece sua imagem de gestora voltada ao diálogo e à valorização do serviço público, entregando uma resposta concreta a uma demanda que atravessou diferentes governos sem solução efetiva. A regulamentação encerra um impasse histórico e garante mais segurança jurídica, reconhecimento e dignidade a aproximadamente 11 mil servidores do Estado do Acre.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Rio terá política de ordenamento urbano nas praias da zona sul
Geral Há 7 horas Em Geral

Rio terá política de ordenamento urbano nas praias da zona sul

Objetivo é recuperar espaços públicos e impedir ocupação ilegal
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões
Geral Há 15 horas Em Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

Números sorteados são: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta terça-feira
Geral Há 1 dia Em Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Internado, cacique Raoni tem saúde estável e respira sem aparelhos
Geral Há 3 dias Em Geral

Internado, cacique Raoni tem saúde estável e respira sem aparelhos

Líder indígena está na UTI do hospital São Paulo
Cruzeiro do Sul, AC
33°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

33° Sensação
1.03km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Qui 34° 21°
Sex 34° 22°
Sáb 27° 22°
Dom 33° 21°
Seg 27° 21°
Atualizado às 14h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que reforça prioridade de atendimento para cuidadores de pessoas com deficiência

 Senado Federal Há 2 horas

Lei amplia locais com exigência do Símbolo Internacional de Acessibilidade

 Mâncio Lima Há 2 horas

Prefeitura de Mâncio Lima sanciona Lei que institui a Semana Municipal da Juventude e anuncia implantação da sede do NUCA

 Senado Federal Há 3 horas

Cleitinho critica benefícios de magistrados e diz que poder de compra do trabalhador caiu

 Mâncio Lima Há 4 horas

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,40%
Euro
R$ 5,89 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,304,99 -1,96%
Ibovespa
170,720,48 pts -0.76%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos
Mâncio Lima - AC

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

 Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul

 Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
Rodrigues Alves - AC

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Política

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
2
Acre

Minicidade do Detran encanta crianças e ensina regras de trânsito na Expoacre Juruá
3
Política

Eduardo Velloso convida Delcimar Leite para compor chapa ao Senado como suplente
4
Expo Acre Juruá

Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá
5
Cruzeiro do Sul

Suspeito é preso pela PM após assalto a loja no centro de Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados