Homem é preso após ameaças, ofensas e histórico de agressões contra companheira em Cruzeiro do Sul

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (7), no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, suspeito de praticar violência doméstica contra a própria companheira. A prisão ocorreu após a Polícia Militar ser acionada pelo Centro de Operações (COPOM), que recebeu uma denúncia informando que a vítima estava sofrendo agressões verbais dentro da residência.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher bastante abalada. Ela relatou que o companheiro havia ingerido bebida alcoólica desde o dia anterior e que também fazia uso de substâncias entorpecentes. Segundo a vítima, sempre que se encontra nessas condições, o homem passa a fazer acusações infundadas de traição, além de proferir insultos, humilhações e ameaças.

A mulher informou ainda que as agressões físicas eram frequentes e que vivia com medo de novas investidas, afirmando temer por sua segurança e por sua integridade física e emocional. Como forma de comprovar o sofrimento vivido, apresentou aos policiais mensagens enviadas à sua líder religiosa, nas quais relatava os episódios de violência e buscava orientação para enfrentar a situação.

Durante o atendimento da ocorrência, a vítima manifestou o desejo de que o suspeito deixasse a residência, alegando que não suportava mais conviver com o ciclo de violência.

Diante dos relatos, dos indícios apresentados e da caracterização de violência doméstica e familiar contra a mulher, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde permaneceu à disposição da Justiça para a adoção das medidas legais cabíveis.