Resistência à abordagem termina com jovem preso por desacato e posse de cocaína em Cruzeiro do Sul

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta terça-feira (7), no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, após resistir a uma abordagem da Polícia Militar, entrar em confronto com os agentes e ser flagrado portando uma porção de cocaína. A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização da Operação Trânsito Seguro.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando percebeu um grupo de quatro pessoas em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, um dos integrantes do grupo demonstrou nervosismo, colocou um objeto no bolso e correu em direção a um trapiche, chamando a atenção dos policiais.

Enquanto os militares tentavam abordar os demais envolvidos, Cauã Pereira de Freitas, de 19 anos, teria se recusado a obedecer às determinações da guarnição. Conforme o boletim de ocorrência, ele reagiu à ação policial com chutes e agressões físicas, chegando a derrubar um dos policiais durante a resistência.

Ainda segundo a ocorrência, familiares do suspeito tentaram impedir a prisão, dificultando o trabalho da equipe. Diante da situação, os policiais utilizaram força moderada e algemas para controlar o jovem e concluir a abordagem.

Na revista pessoal, foi encontrado no bolso de Cauã um invólucro contendo uma substância análoga à cocaína. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

O caso será investigado pelas autoridades para apurar todas as circunstâncias da ocorrência.