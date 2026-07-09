20°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

DJ Guuga tem show confirmado em Rio Branco no mês de setembro

Os fãs de música eletrônica e funk já podem marcar a data no calendário. O DJ Guuga foi confirmado como uma das atrações que passarão por Rio Branco no mês de setembro.

09/07/2026 às 11h10
Por: Redação Fonte: Ac24horas
Compartilhe:
DJ Guuga tem show confirmado em Rio Branco no mês de setembro

Os fãs de música eletrônica e funk já podem marcar a data no calendário. O DJ Guuga foi confirmado como uma das atrações que passarão por Rio Branco no mês de setembro.

O anúncio foi divulgado na quarta-feira (8) pela produtora Rio Branco Eventos, por meio de suas redes sociais, confirmando a apresentação do artista para o dia 18 de setembro, uma sexta-feira.

Na publicação, a organização promete uma noite de muita animação, com repertório repleto dos principais sucessos do momento, além da energia que marca as apresentações do DJ.

Até o momento, a produção ainda não revelou o local do evento, o horário de início do show e os valores dos ingressos. A expectativa é que essas informações sejam divulgadas nos próximos dias pelos organizadores, juntamente com o início das vendas das entradas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Cavalgada reúne multidão e marca o último dia da Expoacre Juruá; show de Leonardo encerra a programação
Expoacre Juruá Há 4 dias Em Cruzeiro do Sul - AC

Cavalgada reúne multidão e marca o último dia da Expoacre Juruá; show de Leonardo encerra a programação

A tradicional cavalgada realizada na manhã deste domingo (5) marcou o início do último dia da Expoacre Juruá 2026, em Cruzeiro do Sul
Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá
Expo Acre Juruá Há 5 dias Em Entretenimento

Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá

Ac24horas
Expoacre Juruá 2026 tem início nesta terça-feira com Nathanzinho Lima na abertura
Cruzeiro do Sul Há 1 semana Em Cruzeiro do Sul - AC

Expoacre Juruá 2026 tem início nesta terça-feira com Nathanzinho Lima na abertura

A maior feira de negócios, entretenimento e cultura do Vale do Juruá começa oficialmente nesta terça-feira (30), em Cruzeiro do Sul.
Folha do Juruá reforça cobertura da Expoacre Juruá e anuncia parceria com a influencer Sarah Freitas
Expoacre Jurua Há 2 semanas Em Cruzeiro do Sul - AC

Folha do Juruá reforça cobertura da Expoacre Juruá e anuncia parceria com a influencer Sarah Freitas

O Folha do Juruá prepara uma cobertura especial da Expoacre Juruá
Cruzeiro do Sul, AC
33°
Parcialmente nublado

Mín. 20° Máx. 34°

34° Sensação
1.14km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Sex 33° 22°
Sáb 25° 21°
Dom 33° 20°
Seg 33° 21°
Ter 29° 21°
Atualizado às 13h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Câmara Há 55 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova redução da jornada de trabalho de pais de pessoas com deficiência

 Acre Há 2 horas

Maria Antônia reforça apoio à pré-candidatura de Mailza Assis e destaca união do grupo político para 2026

 Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que cria regime simplificado para iniciativas esportivas de pequeno porte

 Acre Há 3 horas

Nicolau Júnior reforça apoio a Mailza Assis e afirma que cenário eleitoral de 2026 ainda está em construção

 Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto de lei que criminaliza a transfobia

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,55%
Euro
R$ 5,85 -0,65%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,042,31 +1,88%
Ibovespa
172,860,45 pts 1.29%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Polícia Civil destrói mais de 500 quilos de drogas apreendidas em operações no Vale do Juruá
Cruzeiro do Sul - AC

Polícia Civil destrói mais de 500 quilos de drogas apreendidas em operações no Vale do Juruá

 Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos
Mâncio Lima - AC

Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

 Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
Rodrigues Alves - AC

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Política

Antes de pedir votos, Jailson Amorim precisa prestar contas ao eleitor
2
Acre

Articulação de Mailza garante conquista histórica para 11 mil servidores e põe fim a impasse de mais de 30 anos no Acre
3
Expo Acre Juruá

Padre Fábio de Melo e final do rodeio na marca sábado na Expoacre Juruá
4
Acre

Minicidade do Detran encanta crianças e ensina regras de trânsito na Expoacre Juruá
5
Cruzeiro do Sul

Homem é preso em flagrante após ferir companheira com lâmina durante agressão em Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados