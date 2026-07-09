DJ Guuga tem show confirmado em Rio Branco no mês de setembro

Os fãs de música eletrônica e funk já podem marcar a data no calendário. O DJ Guuga foi confirmado como uma das atrações que passarão por Rio Branco no mês de setembro.

O anúncio foi divulgado na quarta-feira (8) pela produtora Rio Branco Eventos, por meio de suas redes sociais, confirmando a apresentação do artista para o dia 18 de setembro, uma sexta-feira.

Na publicação, a organização promete uma noite de muita animação, com repertório repleto dos principais sucessos do momento, além da energia que marca as apresentações do DJ.

Até o momento, a produção ainda não revelou o local do evento, o horário de início do show e os valores dos ingressos. A expectativa é que essas informações sejam divulgadas nos próximos dias pelos organizadores, juntamente com o início das vendas das entradas.