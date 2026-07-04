Suspeito é preso pela PM após assalto a loja no centro de Cruzeiro do Sul

Uma loja localizada no Centro de Cruzeiro do Sul foi alvo de um assalto na manhã deste sábado (4). Após o crime, equipes da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram buscas para localizar os envolvidos.

Durante as diligências, os militares conseguiram localizar e prender um suspeito de participação no assalto. A ação rápida da PM resultou na detenção do homem poucas horas após o ocorrido.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a dinâmica do crime, nem informaram se houve recuperação dos objetos levados durante o assalto. A identidade do suspeito também não foi divulgada.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do crime e verificar se há outros envolvidos na ação criminosa.