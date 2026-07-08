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Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

A Prefeitura de Mâncio Lima recebeu na manhã desta quarta-feira, 08, mais um importante conjunto de equipamentos que irão fortalecer a infraestrutura urbana, os serviços públicos e o atendimento à população.

08/07/2026 às 11h20 Atualizada em 08/07/2026 às 11h23
Por: Redação Fonte: Assessoria
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Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura, saúde e serviços públicos

A Prefeitura de Mâncio Lima recebeu na manhã desta quarta-feira, 08,  mais um importante conjunto de equipamentos que irão fortalecer a infraestrutura urbana, os serviços públicos e o atendimento à população. Entre os novos investimentos estão duas pás carregadeiras, caminhões e um ônibus para a área da saúde, ampliando a capacidade de trabalho do município.

 

As duas pás carregadeiras fazem parte do pacote de maquinários recebido por Mâncio Lima no início do mês de junho, por meio do Programa Inova. Uma das máquinas foi viabilizada com apoio da deputada federal Meire Serafim e a outra por meio de articulação do senador Sérgio Petecão.

 

Além das pás carregadeiras, o município também recebeu caminhões adquiridos com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que irão reforçar os serviços de manutenção, transporte e apoio às ações da administração municipal.

 

Outro destaque é a chegada do novo ônibus da saúde, conquistado por meio do Novo PAC, do Governo Federal. O veículo vai contribuir para o transporte de pacientes e ampliar o suporte às ações da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo mais conforto e segurança à população.

 

O prefeito Zé Luiz destacou que os equipamentos representam mais um avanço na modernização da estrutura pública municipal.

 

“Esses investimentos chegam para fortalecer a capacidade de trabalho da Prefeitura e melhorar os serviços oferecidos à nossa população. As pás carregadeiras vão auxiliar nas obras, na recuperação de ramais e na manutenção urbana; os caminhões reforçam nossa estrutura operacional; e o ônibus da saúde garante mais dignidade no transporte dos pacientes. É resultado de muito trabalho, parcerias e articulação em busca de benefícios para Mâncio Lima”, afirmou o prefeito Zé Luiz.

 

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