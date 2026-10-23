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Prefeitura de Mâncio Lima realiza escuta técnica para elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental com foco nos ODS

Encontro reuniu representantes de setores da administração municipal para definir ações, metas e estratégias de educação ambiental alinhadas à Agenda 2030 e à realidade local.

23/10/2026 às 06h18 Atualizada em 23/10/2026 às 06h35
Por: Redação
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Prefeitura de Mâncio Lima realiza escuta técnica para elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental com foco nos ODS

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo,  realizou, na manhã desta quarta-feira (21), no Auditório da Prefeitura, uma escuta técnica com representantes das secretarias municipais de Educação, Finanças, Meio Ambiente e Turismo, Administração e Gabinete, para discutir ações, metas e estratégias que irão compor o Plano Municipal de Educação Ambiental (PMEA). O encontro integra o processo de construção do documento, que busca fortalecer a educação ambiental no município, ampliar a participação dos diferentes setores da sociedade e alinhar as políticas públicas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante a escuta, que segue com outros setores, são discutidas propostas para inserir a educação ambiental nas rotinas da administração pública, com medidas voltadas à formação dos servidores, ao uso responsável da água e da energia, à redução do desperdício de materiais, à gestão adequada dos resíduos sólidos e à conservação dos recursos naturais.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo, Zaqueu Muniz, destacou que a elaboração do plano representa um passo importante para transformar as diretrizes ambientais em ações concretas. Segundo ele, a proposta prevê metas anuais e o envolvimento das escolas, reforçando a importância de garantir que as medidas planejadas sejam efetivamente executadas, e não permaneçam apenas no documento.

 “Nós queremos que o plano não fique só no papel, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que for estabelecido, cumprindo as metas e envolvendo as escolas, que terão um papel muito importante na educação ambiental do município”, afirmou.

O assessor técnico Igor Araújo explicou que a construção do PMEA começou com um levantamento das necessidades do município, seguido da elaboração de propostas e da previsão de escutas públicas para que as ações sejam discutidas com a população: “A prioridade é envolver toda a população na educação ambiental, incluindo o poder público, as escolas, as comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. Primeiro, realizamos um diagnóstico para identificar as necessidades do município e, a partir dele, estamos elaborando ações e metas que serão discutidas com a sociedade. A proposta é estabelecer um plano com metas para até cinco anos, que possa ser acompanhado e reformulado sempre que necessário, garantindo a continuidade das ações”, destacou.

A elaboração do PMEA está alinhada aos ODS da Agenda 2030, especialmente aos objetivos de Educação de Qualidade (ODS 4), Água Potável e Saneamento (ODS 6), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12), Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13) e Vida Terrestre (ODS 15). A proposta é consolidar uma política municipal permanente de educação ambiental, integrando as secretarias e estimulando a participação da sociedade na proteção da biodiversidade, dos rios, das florestas e dos demais recursos naturais de Mâncio Lima. 

 

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