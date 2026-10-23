Prefeitura de Mâncio Lima realiza escuta técnica para elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental com foco nos ODS

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, realizou, na manhã desta quarta-feira (21), no Auditório da Prefeitura, uma escuta técnica com representantes das secretarias municipais de Educação, Finanças, Meio Ambiente e Turismo, Administração e Gabinete, para discutir ações, metas e estratégias que irão compor o Plano Municipal de Educação Ambiental (PMEA). O encontro integra o processo de construção do documento, que busca fortalecer a educação ambiental no município, ampliar a participação dos diferentes setores da sociedade e alinhar as políticas públicas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante a escuta, que segue com outros setores, são discutidas propostas para inserir a educação ambiental nas rotinas da administração pública, com medidas voltadas à formação dos servidores, ao uso responsável da água e da energia, à redução do desperdício de materiais, à gestão adequada dos resíduos sólidos e à conservação dos recursos naturais.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo, Zaqueu Muniz, destacou que a elaboração do plano representa um passo importante para transformar as diretrizes ambientais em ações concretas. Segundo ele, a proposta prevê metas anuais e o envolvimento das escolas, reforçando a importância de garantir que as medidas planejadas sejam efetivamente executadas, e não permaneçam apenas no documento.

“Nós queremos que o plano não fique só no papel, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que for estabelecido, cumprindo as metas e envolvendo as escolas, que terão um papel muito importante na educação ambiental do município”, afirmou.

O assessor técnico Igor Araújo explicou que a construção do PMEA começou com um levantamento das necessidades do município, seguido da elaboração de propostas e da previsão de escutas públicas para que as ações sejam discutidas com a população: “A prioridade é envolver toda a população na educação ambiental, incluindo o poder público, as escolas, as comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. Primeiro, realizamos um diagnóstico para identificar as necessidades do município e, a partir dele, estamos elaborando ações e metas que serão discutidas com a sociedade. A proposta é estabelecer um plano com metas para até cinco anos, que possa ser acompanhado e reformulado sempre que necessário, garantindo a continuidade das ações”, destacou.

A elaboração do PMEA está alinhada aos ODS da Agenda 2030, especialmente aos objetivos de Educação de Qualidade (ODS 4), Água Potável e Saneamento (ODS 6), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12), Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13) e Vida Terrestre (ODS 15). A proposta é consolidar uma política municipal permanente de educação ambiental, integrando as secretarias e estimulando a participação da sociedade na proteção da biodiversidade, dos rios, das florestas e dos demais recursos naturais de Mâncio Lima.