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Prefeitura de Rio Branco promove ação do Outubro Rosa e atende mais de 100 mulheres na URAP Francisco Roney Meireles

Ação ofereceu palestras educativas, auriculoterapia e orientações sobre prevenção do câncer de mama, promovendo o autocuidado e a saúde feminina

22/10/2026 às 15h22
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu, nesta quinta-feira (22), uma ação em alusão à campanha Outubro Rosa na Unidade de Referência de Atenção Primária (URAP) Francisco Roney Meireles. A iniciativa atendeu mais de 100 mulheres, com serviços de saúde, orientações e atividades voltadas à prevenção do câncer de mama e à promoção da saúde feminina.

A programação incluiu palestras educativas, sessão de auriculoterapia e outros serviços voltados ao acolhimento e ao bem-estar das participantes. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso à informação, incentivar o autocuidado e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

“ A ação busca levar informação e acolhimento às mulheres, reforçando a prevenção do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce”, destacou Josué. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“ A ação busca levar informação e acolhimento às mulheres, reforçando a prevenção do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce”, destacou Josué. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Para o coordenador da unidade, Josué Aguiar, ações como essa fortalecem o vínculo entre os serviços de saúde e a comunidade, além de incentivar as mulheres a manterem o acompanhamento regular nas unidades de saúde.

“Nosso objetivo é levar informação, acolhimento e cuidado às mulheres. O Outubro Rosa é um momento importante para reforçarmos a prevenção do câncer de mama e lembrarmos que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Queremos que cada mulher se sinta acolhida e compreenda a importância de cuidar da própria saúde”, destacou.

“Foi importante receber orientações sobre a prevenção do câncer de mama e participar de atividades que incentivam o cuidado com a saúde e o bem-estar das mulheres”, afirmou Manuela. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Foi importante receber orientações sobre a prevenção do câncer de mama e participar de atividades que incentivam o cuidado com a saúde e o bem-estar das mulheres”, afirmou Manuela. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Entre as participantes, a iniciativa também foi uma oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre prevenção e ter acesso a serviços voltados ao bem-estar.

Aos 17 anos, Manuela Santiago ressaltou a importância de iniciativas que incentivam a conscientização sobre o câncer de mama e orientam as mulheres a manterem os cuidados com a saúde.

“Foi muito importante participar dessa ação. Além de receber orientações sobre a prevenção do câncer de mama, tivemos acesso a serviços que contribuem para o nosso bem-estar. É importante ver a unidade promovendo atividades que incentivam as mulheres a se cuidarem”, afirmou.

“Essas iniciativas reforçam a importância da prevenção e do acompanhamento da saúde, lembrando às mulheres que o autocuidado deve ser uma prioridade”, disse Dhiorrana. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Essas iniciativas reforçam a importância da prevenção e do acompanhamento da saúde, lembrando às mulheres que o autocuidado deve ser uma prioridade”, disse Dhiorrana. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Já Dhiorrana Lima, de 22 anos, destacou a importância de ações que aproximam os serviços de saúde da população e reforçam a necessidade de priorizar o cuidado com a saúde feminina durante todo o ano.

“Essas ações ajudam a gente a entender melhor a importância da prevenção e de procurar atendimento quando necessário. Muitas vezes, na correria do dia a dia, acabamos deixando nossa saúde para depois. Momentos como esse nos lembram que precisamos nos cuidar”, disse.

A campanha destaca a importância da prevenção, da identificação de sinais de alerta e do acompanhamento regular da saúde feminina nas unidades de saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)
A campanha destaca a importância da prevenção, da identificação de sinais de alerta e do acompanhamento regular da saúde feminina nas unidades de saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A campanha Outubro Rosa reforça a importância da atenção à saúde feminina, do reconhecimento de possíveis sinais de alerta e do acompanhamento regular nas unidades de saúde. A orientação é que as mulheres procurem uma unidade de saúde para receber informações individualizadas, esclarecer dúvidas e conhecer as medidas de prevenção e detecção precoce recomendadas conforme a faixa etária e as condições clínicas.

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