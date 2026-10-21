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Prefeitura de Rio Branco prestigia premiação nacional da Sabenauto Chevrolet e destaca geração de empregos

Concessionária recebeu o reconhecimento “Classe A” da General Motors por oito anos consecutivos e mantém mais de 200 empregos diretos na capital ac...

21/10/2026 às 19h02
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco prestigiou, nesta terça-feira (20), a premiação “Concessionária Classe A”, concedida pela General Motors (GM) à Sabenauto Chevrolet. O reconhecimento destaca a qualidade dos serviços e do atendimento prestados pela empresa, que atua na capital acreana e contribui para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico do município.

Durante a agenda, o prefeito Alysson Bestene destacou a importância da iniciativa privada para o crescimento da cidade e ressaltou que o fortalecimento das empresas contribui para a geração de renda, a manutenção de postos de trabalho e o desenvolvimento de Rio Branco.

“A iniciativa privada impulsiona a economia, gera renda e amplia oportunidades, contribuindo para o crescimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito. (Foto: Anderson Oliveira/Secom)
“A iniciativa privada impulsiona a economia, gera renda e amplia oportunidades, contribuindo para o crescimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito. (Foto: Anderson Oliveira/Secom)

“A iniciativa privada tem um papel importantíssimo através da iniciativa que gera economia, renda e possibilidades para a cidade. É na possibilidade dessa cidade crescer, expandir os negócios e os serviços prosperarem que as políticas públicas chegam na ponta, e a prefeitura, consequentemente, melhora a vida das pessoas onde elas moram”, afirmou.

O prefeito também parabenizou a concessionária pela premiação e destacou a contribuição da empresa para a economia local, especialmente pela manutenção de empregos diretos.

“O grupo tem um destaque muito especial na cidade de Rio Branco pela sua dedicação e qualidade. É justa essa homenagem, pois são mais de 200 famílias diretamente empregadas aqui. Quem ganha é a cidade, somos todos nós, tendo esse grupo fixado na nossa querida Rio Branco”, declarou.

“Recebemos o prêmio pelo oitavo ano consecutivo, resultado do trabalho da equipe e do compromisso com a qualidade e o atendimento ao cliente”, afirmou Borges. (Foto: Anderson Oliveira/Secom)
“Recebemos o prêmio pelo oitavo ano consecutivo, resultado do trabalho da equipe e do compromisso com a qualidade e o atendimento ao cliente”, afirmou Borges. (Foto: Anderson Oliveira/Secom)

Representando a empresa, o diretor da Sabenauto, Renato Borges, destacou o significado da classificação concedida pela montadora e atribuiu a conquista ao trabalho dos colaboradores e à atenção dedicada aos clientes.

“A classificação A no Mundo GM significa que o Acre tem uma das melhores concessionárias do Brasil. Recebemos essa premiação por oito anos consecutivos, fruto de muito trabalho dos colaboradores, atenção e cuidado com o cliente”, afirmou.

O diretor da Sabenautodestacou a importância da parceria entre a iniciativa privada e a Prefeitura de Rio Branco, ressaltando o diálogo com a gestão municipal e o apoio ao desenvolvimento das empresas na capital. (Foto: Anderson Oliveira/Secom)
O diretor da Sabenautodestacou a importância da parceria entre a iniciativa privada e a Prefeitura de Rio Branco, ressaltando o diálogo com a gestão municipal e o apoio ao desenvolvimento das empresas na capital. (Foto: Anderson Oliveira/Secom)

Borges também ressaltou a importância do diálogo entre a iniciativa privada e o poder público municipal para o desenvolvimento das atividades empresariais na capital.

“O apoio da prefeitura para uma empresa é essencial. Temos esse apoio incondicional na prefeitura, na pessoa do Alysson, que vem conversando com as empresas e fazendo um trabalho sensacional na cidade de Rio Branco”, acrescentou.

A Sabenauto Chevrolet foi reconhecida pela GM com o prêmio “Concessionária Classe A”, pela qualidade dos serviços e atendimento em Rio Branco. (Foto: Anderson Oliveira/Secom)
A Sabenauto Chevrolet foi reconhecida pela GM com o prêmio “Concessionária Classe A”, pela qualidade dos serviços e atendimento em Rio Branco. (Foto: Anderson Oliveira/Secom)

A participação da Prefeitura na solenidade reforça a aproximação entre a gestão municipal e o setor produtivo, valorizando as empresas que contribuem para a geração de empregos e renda e para o fortalecimento da economia de Rio Branco.

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