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Rio Branco avança no planejamento climático e fortalece ações de adaptação às mudanças do clima

A 9ª Reunião Ordinária do COIMAMC reuniu representantes de 12 secretarias municipais para discutir capacitação técnica, monitoramento de ações ambi...

22/10/2026 às 16h23
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco realizou, nesta quinta-feira (22), a 9ª Reunião Ordinária do Comitê Intersecretarial de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (COIMAMC). O encontro reuniu representantes da gestão municipal para discutir o fortalecimento das políticas ambientais, o acompanhamento das ações de enfrentamento às mudanças climáticas e o desenvolvimento de estratégias que contribuam para tornar a capital acreana mais resiliente aos eventos climáticos extremos.

A programação teve início com a apresentação e aprovação da ata da 8ª reunião ordinária. Na sequência, foram abordados temas como a Iniciativa AdaptaCidades, a capacitação de servidores municipais, o monitoramento do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (PMAMC), referente ao ciclo 2025–2026, e os programas Mutirão Brasil – Cidades Amazônicas e Mutirão Brasil – Resíduos Orgânicos.

A reunião aprovou a ata anterior e discutiu iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, capacitação de servidores, monitoramento do PMAMC e programas voltados às cidades amazônicas e à gestão de resíduos orgânicos. (Foto: Secom)
A reunião aprovou a ata anterior e discutiu iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, capacitação de servidores, monitoramento do PMAMC e programas voltados às cidades amazônicas e à gestão de resíduos orgânicos. (Foto: Secom)

A reunião também proporcionou um espaço de diálogo entre as secretarias, permitindo avaliar o andamento das atividades, alinhar responsabilidades e estabelecer encaminhamentos para fortalecer a política climática municipal.

Planejamento climático

O enfrentamento das mudanças climáticas exige a atuação conjunta de diferentes setores da administração pública. Nesse contexto, o COIMAMC desempenha um papel estratégico na articulação institucional, contribuindo para que as ações de mitigação e adaptação sejam incorporadas ao planejamento e à execução das políticas públicas municipais.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Agustini Stedille, destacou que o trabalho integrado é essencial para transformar os compromissos ambientais em resultados concretos para a população.

“ A agenda do COIMAMC promove o diálogo entre secretarias, acompanha os compromissos do plano climático e capacita servidores para preparar Rio Branco para eventos extremos”, afirmou a Flaviane. (Foto: Secom)
“ A agenda do COIMAMC promove o diálogo entre secretarias, acompanha os compromissos do plano climático e capacita servidores para preparar Rio Branco para eventos extremos”, afirmou a Flaviane. (Foto: Secom)

“É mais uma agenda do COIMAMC que o município de Rio Branco promove. Esse é um espaço de diálogo intersecretarial para alinhar as ações e garantir que a Prefeitura esteja desenvolvendo os compromissos pactuados no Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima. Além disso, buscamos compartilhar novas iniciativas e promover a capacitação dos nossos servidores, sempre com o olhar voltado à adaptação climática, preparando cada vez mais o nosso território para os eventos extremos que acontecem”, afirmou a secretária.

Iniciativa AdaptaCidades

Um dos principais assuntos discutidos durante o encontro foi a Iniciativa AdaptaCidades, que busca fortalecer a capacidade técnica dos governos locais na elaboração e implementação de estratégias de adaptação às mudanças climáticas.

Durante a reunião, também foi abordada a realização do curso “AdaptaCidades: Como Elaborar Planos de Adaptação à Mudança do Clima”, voltado ao aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e ao desenvolvimento de instrumentos que auxiliem os municípios na identificação de riscos, vulnerabilidades e medidas de prevenção.

A chefe da Divisão de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas (DGAMC), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Aline Paiva Ramos Martins, destacou a participação de Rio Branco na iniciativa e a importância da integração entre os órgãos municipais.

“O município de Rio Branco foi um dos dez municípios que atenderam aos critérios de adesão à iniciativa AdaptaCidades. O diálogo com o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas é muito importante, pois reunimos representantes de 12 secretarias que estão desenvolvendo a agenda climática no município. Essa iniciativa traz metodologias, ferramentas e capacitações para que as equipes tenham acesso a conhecimentos técnicos que fortaleçam as ações de enfrentamento à emergência climática”, explicou Aline.

Monitoramento das ações

Outro ponto importante da reunião foi o acompanhamento das ações previstas no Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (PMAMC), referente ao período de 2025 a 2026.

O monitoramento permite verificar o andamento das iniciativas, identificar necessidades de ajustes e fortalecer a integração entre os setores responsáveis pela execução das medidas estabelecidas. A atividade também contribui para ampliar a transparência e garantir a continuidade das políticas ambientais desenvolvidas pelo município.

“Avançamos no planejamento dos programas Mutirão Brasil, voltados ao fortalecimento da governança climática, à elaboração do Plano Local de Ação Climática e ao desenvolvimento de projetos sobre resíduos orgânicos”, esclareceu. (Foto: Secom)
“Avançamos no planejamento dos programas Mutirão Brasil, voltados ao fortalecimento da governança climática, à elaboração do Plano Local de Ação Climática e ao desenvolvimento de projetos sobre resíduos orgânicos”, esclareceu. (Foto: Secom)

Entre os assuntos debatidos, ganharam destaque os programas Mutirão Brasil – Cidades Amazônicas e Mutirão Brasil – Resíduos Orgânicos, além das discussões sobre a elaboração do novo Plano Local de Ação Climática de Rio Branco.

Segundo Aline Martins, essas iniciativas representam avanços importantes na estruturação de novas estratégias voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas.

“Nós também demos seguimento às próximas etapas de planejamento do programa Mutirão Brasil – Cidades Amazônicas, que tem o intuito de fortalecer a governança climática e a elaboração do novo Plano Local de Ação Climática de Rio Branco. Também discutimos o programa Mutirão Brasil – Resíduos Orgânicos, que já apresentou resultados relacionados à capacitação técnica e ao desenvolvimento de projetos que serão trabalhados pelas equipes. Essas ações são essenciais para fortalecer a contribuição do município no enfrentamento às mudanças do clima”, esclareceu.

Compromisso e Sustentabilidade

A realização da 9ª Reunião Ordinária do COIMAMC reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o planejamento ambiental, a qualificação técnica dos servidores e a construção de políticas públicas capazes de responder aos desafios climáticos enfrentados pela capital acreana.

A secretária municipal de Planejamento, Renata Pessoa da Costa, ressaltou que a integração entre as secretarias é fundamental para assegurar a continuidade das ações e o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

A gestão municipal busca fortalecer a governança climática, ampliar a proteção ambiental e preparar Rio Branco para enfrentar eventos extremos, promovendo sustentabilidade e resiliência. (Foto: Secom)
A gestão municipal busca fortalecer a governança climática, ampliar a proteção ambiental e preparar Rio Branco para enfrentar eventos extremos, promovendo sustentabilidade e resiliência. (Foto: Secom)

“As reuniões do COIMAMC são fundamentais para fortalecer o diálogo e o trabalho conjunto entre as secretarias municipais no enfrentamento das mudanças climáticas. É importante avançarmos na elaboração e execução do Plano Local de Ação Climática, com planejamento, acompanhamento das ações e cronogramas que garantam sua realização e continuidade. Parabenizo Aline Paiva pela condução da reunião e reforço que, juntos, podemos construir soluções para reduzir os impactos ambientais e tornar Rio Branco mais sustentável e preparada para os desafios climáticos”, destacou Renata.

Com a continuidade das reuniões e o acompanhamento das iniciativas em desenvolvimento, a gestão municipal busca fortalecer a governança climática, aprimorar a capacidade de resposta aos eventos extremos e ampliar as ações de proteção ambiental, contribuindo para uma cidade mais preparada, sustentável e resiliente.

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