19°C 31°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Mega-Sena acumula para R$ 230 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58

22/10/2026 às 23h30
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.073 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 230 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58

  • 203 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.138,67 cada
  • 13.143 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 510,55 cada

Apostas

O próximo concurso acontece sábado (24), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios previstos para o domingo (25), dia do segundo turno das eleições.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Caixa Loterias anuncia antecipação de sorteios para sábado
Geral Há 13 horas Em Geral

Caixa Loterias anuncia antecipação de sorteios para sábado

Mudança acontece por causa das eleições marcadas para domingo (25)
Motoristas de ônibus fazem paralisação na zona sul de São Paulo
Geral Há 4 dias Em Geral

Motoristas de ônibus fazem paralisação na zona sul de São Paulo

Segundo a prefeitura, 267 mil passageiros foram afetados
Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 185 milhões na terça-feira
Geral Há 5 dias Em Geral

Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 185 milhões na terça-feira

Dezenas sorteadas foram: 12, 22, 41, 45, 51 e 52.
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 170 milhões neste domingo
Geral Há 6 dias Em Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 170 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado
Cruzeiro do Sul, AC
21°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 31°

22° Sensação
3.13km/h Vento
99% Umidade
95% (1.93mm) Chance de chuva
07h25 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Sáb 38° 21°
Dom 40° 22°
Seg 40° 23°
Ter 38° 23°
Qua 33° 22°
Atualizado às 05h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 7 horas

Mega-Sena acumula para R$ 230 milhões; confira os números sorteados

 Economia Há 8 horas

Portaria convoca instituições financeiras para 3ª fase do Desenrola

 Geral Há 13 horas

Caixa Loterias anuncia antecipação de sorteios para sábado

 Rio Branco - AC Há 14 horas

Rio Branco avança no planejamento climático e fortalece ações de adaptação às mudanças do clima

 Rio Branco - AC Há 15 horas

Prefeitura de Rio Branco promove ação do Outubro Rosa e atende mais de 100 mulheres na URAP Francisco Roney Meireles

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,05 +0,07%
Euro
R$ 5,67 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,026,34 +0,18%
Ibovespa
204,120,13 pts -1.15%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Bampermaio, da Escola 1º de Maio conquista título inédito para Mâncio Lima no campeonato interestadual de bandas e fanfarras
Mâncio Lima - AC

Bampermaio, da Escola 1º de Maio conquista título inédito para Mâncio Lima no campeonato interestadual de bandas e fanfarras

 Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais
2
Geral

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil
3
Mâncio Lima

Bampermaio, da Escola 1º de Maio conquista título inédito para Mâncio Lima no campeonato interestadual de bandas e fanfarras
4
Economia

Atividade econômica tem alta de 0,3% em agosto, mostra IBC-Br
5
Economia

Justiça decreta fim da recuperação judicial da Americanas

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados