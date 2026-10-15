23°C 40°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras celebra talento, cultura e emoção em Rio Branco

Em sua sexta edição, evento reuniu corporações musicais de diferentes municípios e estados, promovendo integração, valorização cultural e incentivo...

15/10/2026 às 12h34
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

Rio Branco foi palco de um verdadeiro espetáculo de música, cultura e emoção nos dias 10 e 11 de outubro, durante a 6ª edição do Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras 2026. O evento reuniu corporações musicais do Acre e de outros estados, proporcionando ao público apresentações marcadas por talento, disciplina, criatividade e excelência musical.

Promovido pela Associação de Bandas e Fanfarras do Acre (Abanfacre), o campeonato contou com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal Garibaldi Brasil (FGB), além do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Educação e de outras instituições parceiras.

Durante os dois dias de programação, músicos, maestros e integrantes das corporações demonstraram dedicação e sintonia em apresentações que encantaram o público. Mais do que uma competição, o encontro representou uma oportunidade de valorização da cultura, incentivo à formação musical e fortalecimento dos vínculos entre jovens de diferentes localidades.

“Foi um trabalho coletivo, com apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Rio Branco e dos parceiros, para que o movimento fosse concluído com êxito. Parabéns a todas as corporações participantes”, destacou Anderson, o terceiro na imagem da esquerda para direita. (Foto: Secom)
“Foi um trabalho coletivo, com apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Rio Branco e dos parceiros, para que o movimento fosse concluído com êxito. Parabéns a todas as corporações participantes”, destacou Anderson, o terceiro na imagem da esquerda para direita. (Foto: Secom)

O presidente da Abanfacre, Anderson Lima, destacou a importância das parcerias institucionais para o sucesso do campeonato e agradeceu a todos que contribuíram para a realização da sexta edição.

“Quero agradecer a todos que nos apoiaram e incentivaram, ao Governo do Estado do Acre, à Prefeitura de Rio Branco, ao prefeito Alysson Bestene, à Secretaria de Educação, à Fundação Garibaldi Brasil e a todos os parceiros que estiveram conosco. Foi um trabalho coletivo para que esse movimento chegasse ao final com êxito. Parabéns a todas as corporações participantes”, destacou Anderson.

“Encerramos a sexta edição do campeonato com alegria pela participação de bandas de vários municípios e estados. O evento incentiva os alunos, fortalece a educação e valoriza a cultura”, destacou Klowsbey. (Foto: Secom)
“Encerramos a sexta edição do campeonato com alegria pela participação de bandas de vários municípios e estados. O evento incentiva os alunos, fortalece a educação e valoriza a cultura”, destacou Klowsbey. (Foto: Secom)

O diretor-presidente da Fundação Municipal Garibaldi Brasil, Klowsbey Viégas de Campos Pereira, ressaltou que a iniciativa vai além das apresentações musicais, desempenhando um papel importante na formação educacional, cultural e social dos estudantes.

“Encerramos a sexta edição desse campeonato, realizado pela Associação de Bandas e Fanfarras do Acre, com o apoio do Governo do Estado e a parceria da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil. É uma alegria receber bandas de outros estados e de vários municípios acreanos. Esse movimento incentiva nossos alunos, fortalece a educação e, ao mesmo tempo, valoriza a cultura. Nossa expectativa é que, a cada ano, as bandas e fanfarras sejam ainda mais valorizadas”, frisou Klowsbey.

A participação de corporações de diferentes localidades também contribuiu para o intercâmbio cultural e a troca de experiências entre músicos e profissionais envolvidos, reforçando a importância das bandas e fanfarras como instrumentos de inclusão, desenvolvimento de habilidades e transformação social.

Com o encerramento da programação, a sexta edição do campeonato deixou um legado de integração, aprendizado e valorização artística, reafirmando a força da música como ferramenta de educação e expressão cultural.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV
Rio Branco - AC Há 11 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

Solenidade marca o início do biênio 2026/2028 e destaca a importância da fiscalização, da responsabilidade na aplicação dos recursos e da segurança...
Prefeitura de Rio Branco avança em ações de proteção animal e fortalecimento da fiscalização ambiental
Rio Branco - AC Há 1 dia Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco avança em ações de proteção animal e fortalecimento da fiscalização ambiental

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente delibera sobre destinação de recursos para a Associação Amor a Quatro Patas e aquisição de equi...
Prefeitura de Rio Branco leva serviços de saúde ao Ramal da Passagem e celebra o Dia das Crianças com a comunidade
Rio Branco - AC Há 3 dias Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco leva serviços de saúde ao Ramal da Passagem e celebra o Dia das Crianças com a comunidade

Por meio do programa Saúde Rural, ação realizou mais de 4 mil procedimentos, beneficiou 85 famílias e proporcionou atividades recreativas para cerc...
Prefeitura de Rio Branco mantém serviços de terraplanagem, drenagem e manutenção de vias neste sábado, 10
Rio Branco - AC Há 5 dias Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco mantém serviços de terraplanagem, drenagem e manutenção de vias neste sábado, 10

Programação da Emurb contempla intervenções em ruas e ramais de Rio Branco, com serviços voltados à melhoria da infraestrutura urbana e das condiçõ...
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Chuvas esparsas

Mín. 23° Máx. 40°

25° Sensação
7.24km/h Vento
81% Umidade
66% (0.51mm) Chance de chuva
07h27 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Sáb ° °
Dom 35° 22°
Seg 36° 21°
Ter 36° 21°
Qua 35° 21°
Atualizado às 22h10
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

USP: estagnação de auxílios sociais pode gerar retração em municípios

 Economia Há 5 horas

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

 Geral Há 10 horas

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

 Mâncio Lima Há 11 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais

 Rio Branco - AC Há 11 horas

Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,71 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,706,14 -0,21%
Ibovespa
205,430,33 pts 0.54%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

 Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
2
Acre

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
3
Policia

Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul
4
Cruzeiro do Sul

Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul
5
Geral

Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados