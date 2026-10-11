Prefeitura de Rio Branco mantém serviços de terraplanagem, drenagem e manutenção de vias neste sábado, 10

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), manteve neste sábado (10), uma programação de serviços voltada à melhoria da infraestrutura urbana, com frentes de trabalho distribuídas em diferentes bairros e ramais da capital acreana.

Coordenadas pela Diretoria Técnica e Operacional da Emurb, as equipes executam serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio e calçada, além de intervenções de manutenção viária, conforme o cronograma de atividades de outubro de 2026.

Entre os locais contemplados está a Rua Raimundo Targino, no bairro Rosa Linda, onde são realizados serviços de terraplanagem e drenagem. As equipes também atuam no Ramal da Invasão, na região do Belo Jardim, e na Travessa Thaumaturgo com a Rua Murupi, no bairro Vitória, com trabalhos de terraplanagem.

A programação incluiu ainda serviços no Ramal da Piçarreira, no Benfica, ampliando as ações de melhoria das condições de acesso e circulação nessas localidades.

No bairro Santo Afonso, a Rua Alcides Teixeira, contemplada pelo programa 1001 Dignidade, recebe serviços de meio-fio e calçada. Já as equipes de drenagem trabalham na Rua Silvestre Coelho, com a Rua Plácido de Castro, abrangendo as regiões do Bosque e do Adalberto Aragão.

As intervenções integram ao programa Prefeitura nas ruas e ao planejamento operacional da Emurb para atender às demandas de infraestrutura da cidade, contribuindo para melhores condições de mobilidade, escoamento das águas pluviais e conservação das vias públicas.

A Prefeitura de Rio Branco segue trabalhando para fortalecer a infraestrutura urbana, com ações que buscam melhorar a qualidade de vida da população e garantir melhores condições de circulação nos bairros e ramais da capital.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Katiussi Melo/ Secom) (Foto: Katiussi Melo/ Secom) (Foto: Katiussi Melo/ Secom) (Foto: Katiussi Melo/ Secom) (Foto: Katiussi Melo/ Secom) (Foto: Katiussi Melo/ Secom) (Foto: Katiussi Melo/ Secom)