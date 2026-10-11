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Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul, encerrará na segunda-feira, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a programação religiosa em homenagem à santa.

11/10/2026 às 18h34
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul

A celebração contará com procissão pelas principais avenidas da cidade e Santa Missa, reunindo fiéis de três paróquias.

Neste domingo, 11, a programação do novenário começa às 18h, com o Terço Mariano, seguido da novena, às 18h30, e da Santa Missa, às 19h, presidida pelo padre Leonildo. A celebração terá como homenageados as crianças, a juventude, a Pastoral da Comunicação (Pascom) e os coroinhas.O lema da noite será: “Mãe Aparecida, olhando para vossa simplicidade, aprendemos a despojar a vida de todo orgulho e acolher o Evangelho”.

Na segunda-feira, 12, dia dedicado à padroeira do Brasil, a concentração dos fiéis será às 16h30, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória, no Centro de Cruzeiro do Sul. A procissão terá início às 17h, percorrendo a Avenida Boulevard Thaumaturgo e a Avenida 25 de Agosto até chegar na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, próxima ao 61 BIS. No local será celebrada a Santa Missa, presidida pelo padre Carlinhos.

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