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Polícia Civil prende suspeito de homicídio na zona rural de Sena Madureira; investigado confessou o crime

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na tarde da última segunda-feira (27), um homem de 24 anos suspeito de matar Claudemir da Silva, de 43 anos, na zona rural de Sena Madureira.

29/07/2026 às 11h53
Por: Redação Fonte: Jurua24horas
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Polícia Civil prende suspeito de homicídio na zona rural de Sena Madureira; investigado confessou o crime

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na tarde da última segunda-feira (27), um homem de 24 anos suspeito de matar Claudemir da Silva, de 43 anos, na zona rural de Sena Madureira. A ação foi realizada por investigadores da delegacia do município, sob coordenação do delegado Remullo Diniz.

O homicídio ocorreu no Ramal Pedro Gomes, localizado no km 47. Após receber informações sobre a localização do corpo da vítima, a equipe policial deu início às investigações e realizou diligências na região, ouvindo moradores e reunindo elementos que pudessem levar ao autor do crime.

Com o avanço da apuração, os investigadores identificaram o possível paradeiro do suspeito, que estava escondido em uma área próxima ao local onde o homicídio foi cometido. Ele foi localizado, preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Durante o interrogatório, conforme informou a Polícia Civil, o investigado confessou ter cometido o homicídio. Em seu depoimento, afirmou que o assassinato teria sido motivado por um desentendimento ocorrido entre ele e a vítima dias antes do crime.

Além da investigação pelo homicídio, o homem também deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, ele possui antecedentes criminais, incluindo passagem por tentativa de homicídio e outros delitos.

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