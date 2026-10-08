24°C 40°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Nota das Consultorias de Orçamento aponta diferenças em projeções para 2027

Em nota técnica conjunta sobre o projeto da Lei Orçamentária de 2027, as consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara alertaram para a necessida...

08/10/2026 às 19h56
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
Reunião da Comissão Mista de Orçamento, em julho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Reunião da Comissão Mista de Orçamento, em julho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em nota técnica conjunta sobre o projeto da Lei Orçamentária de 2027, as consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara alertaram para a necessidade de cautela na análise da proposta, diante das diferenças entre as projeções do governo e as do mercado financeiro para o crescimento da economia, a inflação e a taxa de juros entre 2027 e 2029. Com base nas estimativas oficiais, as consultorias calculam superávit primário de R$ 14,22 bilhões (0,1% do PIB) para o setor público consolidado em 2027, enquanto o mercado projeta déficit de 0,4% do PIB.

O documento também aponta a previsão de crescimento da dívida pública nos próximos anos. Segundo as projeções oficiais, a dívida bruta do governo deverá passar de 86,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027 para 89,7% em 2030.

A nota também destaca incertezas nas projeções de arrecadação dos novos tributos da reforma tributária. O projeto prevê R$ 678,8 bilhões em receitas da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo (IS), cuja arrecadação terá início em 2027. Segundo as consultorias, a ausência de uma série histórica desses tributos aumenta a incerteza sobre os valores estimados.

O PLN 24/2026 , encaminhado pelo Poder Executivo em agosto, aguarda encaminhamento à Comissão Mista de Orçamento (CMO). A nota técnica também aborda despesas com programas sociais, recursos destinados à saúde e operações de crédito condicionadas à autorização do Congresso.

Bolsa Família

O projeto poderá demandar até R$ 24,9 bilhões adicionais para garantir o reajuste do Bolsa Família sem reduzir o número de famílias atendidas. A proposta destina R$ 155,8 bilhões ao programa, valor que não contempla o aumento dos benefícios estabelecido por decreto publicado em setembro, após o envio do orçamento ao Congresso.

Segundo as consultorias, considerando o reajuste de 15,17% a 16% nos benefícios e a previsão de atendimento de aproximadamente 19,8 milhões de famílias, seria necessário acrescentar entre R$ 23,64 bilhões e R$ 24,93 bilhões ao orçamento do programa.

Outra possibilidade apontada pelas consultorias seria manter os recursos inicialmente previstos e ajustar o número de famílias atendidas pelo programa.

Recursos da saúde

As consultorias também questionam a inclusão de determinadas despesas no cálculo do mínimo constitucional destinado à saúde. O projeto prevê R$ 272,18 bilhões em ações e serviços públicos de saúde, apenas R$ 20 milhões acima do mínimo de R$ 272,16 bilhões exigido para 2027.

Desse total, R$ 940 milhões são destinados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e R$ 810 milhões ao pagamento de sentenças judiciais. As consultorias questionam se essas despesas podem ser contabilizadas para o cumprimento do mínimo constitucional. Caso sejam excluídas do cálculo, os recursos considerados ficarão abaixo do piso exigido.

Regra de ouro

Outro ponto destacado pelas consultorias é que R$ 414,1 bilhões em operações de crédito previstas no orçamento dependem de autorização posterior do Congresso Nacional. A exigência decorre da chamada “regra de ouro”, dispositivo constitucional que impede que o governo contraia empréstimos em valor superior às despesas de capital.

Entre as despesas vinculadas a esses recursos estão R$ 184,3 bilhões em benefícios previdenciários, R$ 52,9 bilhões em pessoal e encargos sociais e R$ 44,4 bilhões em benefícios assistenciais.

Para utilizar os recursos provenientes dessas operações de crédito, o governo deverá obter autorização por meio de crédito adicional aprovado pela maioria absoluta de cada casa do Congresso Nacional. Segundo a nota, o montante poderá ser reduzido durante a execução orçamentária, caso sejam utilizados recursos de exercícios anteriores ou de eventual arrecadação acima do previsto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Dra. Eudócia pede fiscalização de atos administrativos do governo de Alagoas
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Dra. Eudócia pede fiscalização de atos administrativos do governo de Alagoas

Em pronunciamento em Plenário nesta quinta-feira (15), a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) pediu que órgãos de controle analisem atos administrativos...
Teresa Leitão homenageia professores e defende recursos para educação
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Teresa Leitão homenageia professores e defende recursos para educação

O Dia do Professor, celebrado nesta quinta-feira (15), foi lembrado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE) durante pronunciamento em Plenário. Ao home...
Escala 5x2 amplia qualidade de vida dos trabalhadores, diz Veneziano
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Escala 5x2 amplia qualidade de vida dos trabalhadores, diz Veneziano

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (15), destacou a aprovação, pelo Senado, da proposta d...
Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou nesta quinta-feira (15) a aprovação pelo Senado, na véspera, da PEC 221/2019 , que acaba com a escala 6x1 e ...
Cruzeiro do Sul, AC
29°
Chuvas esparsas

Mín. 24° Máx. 40°

33° Sensação
7.42km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h27 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Sáb 37° 21°
Dom 30° 22°
Seg 30° 22°
Ter 29° 21°
Qua 36° 21°
Atualizado às 19h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

USP: estagnação de auxílios sociais pode gerar retração em municípios

 Economia Há 5 horas

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

 Geral Há 10 horas

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

 Mâncio Lima Há 10 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais

 Rio Branco - AC Há 11 horas

Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,71 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,758,59 -0,20%
Ibovespa
205,430,33 pts 0.54%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

 Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
2
Acre

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
3
Policia

Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul
4
Cruzeiro do Sul

Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul
5
Geral

Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados