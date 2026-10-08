24°C 40°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Para Confúcio, mudança de governo não pode interromper políticas públicas

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (8), criticou a interrupção de políticas públicas a cada mudanç...

08/10/2026 às 15h52
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
- Foto: Ton Molina/Agência Senado
- Foto: Ton Molina/Agência Senado

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (8), criticou a interrupção de políticas públicas a cada mudança de governo. O parlamentar defendeu a manutenção de iniciativas que apresentem resultados positivos, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas de vacinação. Para o senador, a descontinuidade prejudica avanços em áreas como educação, saúde, combate à fome e desenvolvimento social.

— O fundamental, por mais que haja divergências ideológicas, é que a parte boa de cada governo seja aproveitada — afirmou.

Confúcio apontou a educação como uma das principais ferramentas para reduzir desigualdades e defendeu mais investimentos nas escolas públicas de regiões pobres, periferias e localidades de difícil acesso. O senador também declarou apoio à ampliação do ensino em tempo integral e melhores condições de trabalho e remuneração para professores que atuam nessas áreas.

— A escola das periferias, dos bairros populares de trabalhadores, tem que ser uma escola melhor do que a escola do centro da cidade. O professor que dá aula em uma favela, dá aula distante, vai pegar ônibus e tudo mais, que não mora lá, deve ter um diferencial de salário. O professor que é interiorizado para a Amazônia, para cidades distantes, difíceis, deve ser federalizado — disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Dra. Eudócia pede fiscalização de atos administrativos do governo de Alagoas
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Dra. Eudócia pede fiscalização de atos administrativos do governo de Alagoas

Em pronunciamento em Plenário nesta quinta-feira (15), a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) pediu que órgãos de controle analisem atos administrativos...
Teresa Leitão homenageia professores e defende recursos para educação
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Teresa Leitão homenageia professores e defende recursos para educação

O Dia do Professor, celebrado nesta quinta-feira (15), foi lembrado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE) durante pronunciamento em Plenário. Ao home...
Escala 5x2 amplia qualidade de vida dos trabalhadores, diz Veneziano
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Escala 5x2 amplia qualidade de vida dos trabalhadores, diz Veneziano

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (15), destacou a aprovação, pelo Senado, da proposta d...
Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou nesta quinta-feira (15) a aprovação pelo Senado, na véspera, da PEC 221/2019 , que acaba com a escala 6x1 e ...
Cruzeiro do Sul, AC
29°
Chuvas esparsas

Mín. 24° Máx. 40°

33° Sensação
7.42km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h27 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Sáb 37° 21°
Dom 30° 22°
Seg 30° 22°
Ter 29° 21°
Qua 36° 21°
Atualizado às 19h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

USP: estagnação de auxílios sociais pode gerar retração em municípios

 Economia Há 5 horas

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

 Geral Há 10 horas

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

 Mâncio Lima Há 10 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais

 Rio Branco - AC Há 11 horas

Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,71 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,758,59 -0,20%
Ibovespa
205,430,33 pts 0.54%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

 Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
2
Acre

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
3
Policia

Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul
4
Cruzeiro do Sul

Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul
5
Geral

Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados