Para Confúcio, mudança de governo não pode interromper políticas públicas

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (8), criticou a interrupção de políticas públicas a cada mudança de governo. O parlamentar defendeu a manutenção de iniciativas que apresentem resultados positivos, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e as políticas de vacinação. Para o senador, a descontinuidade prejudica avanços em áreas como educação, saúde, combate à fome e desenvolvimento social.

— O fundamental, por mais que haja divergências ideológicas, é que a parte boa de cada governo seja aproveitada — afirmou.

Confúcio apontou a educação como uma das principais ferramentas para reduzir desigualdades e defendeu mais investimentos nas escolas públicas de regiões pobres, periferias e localidades de difícil acesso. O senador também declarou apoio à ampliação do ensino em tempo integral e melhores condições de trabalho e remuneração para professores que atuam nessas áreas.

— A escola das periferias, dos bairros populares de trabalhadores, tem que ser uma escola melhor do que a escola do centro da cidade. O professor que dá aula em uma favela, dá aula distante, vai pegar ônibus e tudo mais, que não mora lá, deve ter um diferencial de salário. O professor que é interiorizado para a Amazônia, para cidades distantes, difíceis, deve ser federalizado — disse.