21°C 28°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Conselho de Comunicação Social debate regulação de redes sociais

O Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional agendou duas reuniões para esta segunda-feira (14), na ala Alexandre Costa do Senado. ...

16/09/2026 às 10h10
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
Reunião do Conselho de Comunicação Social, em junho passado - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Reunião do Conselho de Comunicação Social, em junho passado - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional agendou duas reuniões para esta segunda-feira (14), na ala Alexandre Costa do Senado. Na primeira, a partir das 9h30, haverá audiência pública para debater a regulação de redes sociais com foco na moderação de conteúdo e na remoção de contas de usuários.

Confirmaram participação no debate:

  • Tainá Aguiar Junquilho, coordenadora do Laboratório de Governança e Regulação da Inteligência Artificial do IDP;
  • Fernanda Campagnucci, diretora docentro de pesquisa InternetLab;
  • Alexandre Arns Gonzales, membro do DiraCom, organização da sociedade civil de defesa do direito à comunicação;
  • e Jamil Assis, diretor do Instituto Sivis, organização da sociedade civil de defesa da liberdade de expressão.

Na segunda reunião do CCS, a partir das 14h, haverá reunião ordinária para lançamento da pesquisaCondições de Trabalho e Saúde Mental de Jornalistas no Brasil, realizada pela Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Fundacentro), em parceria com a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Também será analisada a comunicação pública em período eleitoral e oGuia para Remuneração Justa do Conteúdo Jornalístico, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Será discutida também a realização de uma audiência pública no mês de novembro para debater educação midiática e letramento digital.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Importância do direito tributário é destacada em sessão especial
Senado Federal Há 11 horas Em Senado Federal

Importância do direito tributário é destacada em sessão especial

A importância do direito tributário para a sociedade foi o tema central de uma sessão especial no Plenário do Senado nesta quinta-feira (17). Reque...
Governo terá que cortar despesas para fechar as contas em 2027, diz IFI
Senado Federal Há 15 horas Em Senado Federal

Governo terá que cortar despesas para fechar as contas em 2027, diz IFI

Em seu mais recente relatório de acompanhamento fiscal , a Instituição Fiscal Independente (IFI) analisa o projeto do Orçamento 2027 e avalia que o...
Senado leva ao ComPública debate sobre combate à desinformação
Senado Federal Há 20 horas Em Senado Federal

Senado leva ao ComPública debate sobre combate à desinformação

O 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública (ComPública) reúne, até sexta-feira (18), comunicadores, pesquisadores, estudantes e especialistas...
Sancionada Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos
Senado Federal Há 23 horas Em Senado Federal

Sancionada Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos

Com uma das maiores reservas de terras-raras do mundo, o Brasil passou a ter uma Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE). A n...
Cruzeiro do Sul, AC
21°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 28°

22° Sensação
0.74km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h42 Nascer do sol
07h47 Pôr do sol
Sáb 33° 20°
Dom 38° 22°
Seg 38° 24°
Ter 38° 21°
Qua 37° 22°
Atualizado às 06h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 2 minutos

Após semana em greve, empregados dos Correios têm dissídio na segunda

 Geral Há 8 horas

Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena

 Economia Há 9 horas

Instituto faz comparativo de 228 indicadores dos estados brasileiros

 Senado Federal Há 11 horas

Importância do direito tributário é destacada em sessão especial

 Economia Há 12 horas

Ambiente de informação deve piorar no mundo, alertam especialistas

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,29%
Euro
R$ 5,90 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 425,011,26 +1,94%
Ibovespa
185,992,03 pts 0.24%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira
Mâncio Lima - AC

De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
2
Aleac

Fagner Calegário critica proposta de fim da terceirização e defende manutenção de empregos no Acre
3
Senado Federal

Lei facilita corte de impostos para data centers e programas contra câncer
4
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco se reúne com sindicatos rurais para traçar ações conjuntas no campo
5
Rio Branco - AC

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados