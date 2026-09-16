Entorno do Nilton Santos terá interdições para Botafogo x Grêmio, na quarta-feira (16/9)

Alterações no trânsito na região do estádio acontecem a partir das 16h30. Arte: CET-RIO

A CET-Rio irá implantar uma operação de trânsito nesta quarta-feira (16/9) para o jogo entre Botafogo e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 19h30 no Estádio Nilton Santos, em Engenho de Dentro. A partir das 16h30, haverá interdições ao trânsito de veículos na região.

A operação contará com agentes da CET-Rio, apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas. O efetivo atuará na segurança viária, na fluidez do trânsito e na manutenção dos cruzamentos livres, bem como na orientação a pedestres, torcedores e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, situados no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação por meio de câmeras. Se necessário, serão feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir boas condições viárias.

Interdições

Das 16h30 até 23h30:

* Rua Dr. Padilha, entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua das Oficinas.

Das 21h às 23h30:

* Rua Dr. Padilha, entre a Rua Piauí e a Rua das Oficinas;

– Rua José dos Reis entre a Rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves;

– Rua da Abolição, entre a Rua Afonso Ferreira e a Rua José dos Reis;

– Rua Afonso Ferreira, sentido Rua José dos Reis, entre a Rua Benício de Abreu e a Rua da Abolição.

Acesso à Linha Amarela, sentido Avenida Brasil

Das 16h30 às 23h30:

O acesso à Linha Amarela, sentido Avenida Brasil/Fundão, poderá ser realizado pela Rua das Oficinas, a partir do cruzamento com a Rua José dos Reis, sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira.

Moradores do entorno

O acesso dos veículos de moradores das imediações do estádio será feito mediante apresentação do comprovante de residência.