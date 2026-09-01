22°C 40°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

No Apolônio Sales, Ney Amorim ouve necessidade dos moradores ao lado da deputada Maria Antônia e firma compromisso com a comunidade 

Na noite desta segunda-feira (31), o candidato a deputado federal Ney Amorim participou de uma reunião com moradores do Loteamento Santa Luzia, na região do Apolônio Sales, ao lado da deputada estadual e candidata à reeleição Maria Antônia.

01/09/2026 às 16h30
Por: Redação
Compartilhe:
No Apolônio Sales, Ney Amorim ouve necessidade dos moradores ao lado da deputada Maria Antônia e firma compromisso com a comunidade 

O encontro foi marcado por relatos de moradores sobre as dificuldades enfrentadas diariamente pela comunidade. Entre as principais reivindicações apresentadas estão os problemas no abastecimento de água e a falta de pavimentação das ruas. Durante a conversa, moradores se emocionaram ao falar sobre a realidade do loteamento e cobraram maior atenção do poder público.

Também presente na reunião, Deda, ex-prefeito de Rodrigues Alves, reforçou seu apoio à candidatura de Ney Amorim e afirmou acreditar que o ex-presidente da Assembleia Legislativa será um dos grandes destaques das eleições deste ano.

“Eu acredito que o Ney será eleito, e como o mais votado desta eleição. Aqui eu faço um compromisso da gente voltar aqui, debaixo dessa árvore, após as eleições, para seguirmos com a ajuda que vocês precisam. Não dá para viverem isolados morando no meio da cidade”, afirmou.

Ao conversar com os moradores, Ney Amorim disse que pretende colocar um eventual mandato de deputado federal à disposição da comunidade, principalmente por meio da destinação de emendas e da busca por recursos para obras e melhorias.

“Não tenham dúvidas de que aquilo que Deda e Maria Antônia se comprometem a fazer, eu vou estar junto com vocês, com emenda, recurso e estrutura para ajudar essa comunidade. A gente quer ter vocês como amigos e parceiros. Não queremos vir aqui só na eleição”, declarou.

Ney também relembrou sua trajetória política e pediu aos moradores a oportunidade de representá-los na Câmara dos Deputados. Segundo ele, a intenção é transformar o apoio recebido durante a campanha em trabalho após as eleições.

“Preciso da ajuda e do apoio de vocês, mas para a gente poder devolver isso depois com muito trabalho, dedicação e gratidão. Só quem veio de onde a gente vem conhece a realidade da nossa gente”, afirmou.

O candidato encerrou o encontro defendendo uma atuação conjunta com Maria Antônia e Deda para buscar soluções para as reivindicações apresentadas pelos moradores do Santa Luzia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de espaços públicos do Horto Florestal
Rio Branco - AC Há 1 semana Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de espaços públicos do Horto Florestal

Inscrições serão realizadas de 24 a 26 de agosto, e sorteio acontece no dia 27, às 14h
Prefeitura de Rio Branco leva vacinação e atendimento odontológico aos servidores municipais
Rio Branco - AC Há 1 semana Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco leva vacinação e atendimento odontológico aos servidores municipais

Ação facilita o acesso aos serviços de saúde para trabalhadores que têm dificuldade de se deslocar até as unidades básicas
Prefeitura de Rio Branco aplica mais de 900 doses no Dia D da Multivacinação
Rio Branco - AC Há 1 semana Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco aplica mais de 900 doses no Dia D da Multivacinação

Ação reforçou a importância da atualização da caderneta vacinal; campanha segue até 1º de setembro
Ação na Casa Rosa Mulher garante mais de 100 atendimentos e reforça serviços da campanha Agosto Lilás em Rio Branco
Rio Branco - AC Há 1 semana Em Cidades

Ação na Casa Rosa Mulher garante mais de 100 atendimentos e reforça serviços da campanha Agosto Lilás em Rio Branco

Iniciativa da Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Defensoria Pública e o Senac, ofereceu assistência jurídica, cuidados pessoais e serviços...
Cruzeiro do Sul, AC
23°
Parcialmente nublado

Mín. 22° Máx. 40°

23° Sensação
0.72km/h Vento
76% Umidade
63% (0.56mm) Chance de chuva
07h51 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Qui 40° 22°
Sex 40° 23°
Sáb 38° 23°
Dom 34° 21°
Seg 24° 21°
Atualizado às 05h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Política Há 16 horas

No Apolônio Sales, Ney Amorim ouve necessidade dos moradores ao lado da deputada Maria Antônia e firma compromisso com a comunidade 

 Política Há 16 horas

Pesquisa Perfil aponta Ney Amorim como 2º nome favorito para deputado federal no Acre em 2026

 Geral Há 24 horas

Colisão entre caminhonete e moto deixa homem ferido em Cruzeiro do Sul

 Política Há 24 horas

Toffoli (TSE) suspende campanha de chapa de Renan Santos à Presidência

 Geral Há 24 horas

Ney Amorim é ovacionado por multidão durante inauguração de comitê de Tanízio Sá em Manoel Urbano

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,21%
Euro
R$ 5,98 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,236,66 -0,45%
Ibovespa
179,722,48 pts 1.3%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

 Maria Antônia e Deda recebem apoio de vereador e secretários de Mâncio Lima
Mâncio Lima - AC

Maria Antônia e Deda recebem apoio de vereador e secretários de Mâncio Lima

 Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
2
Geral

Ney Amorim é ovacionado por multidão durante inauguração de comitê de Tanízio Sá em Manoel Urbano
3
Geral

Colisão entre caminhonete e moto deixa homem ferido em Cruzeiro do Sul
4
Política

No Apolônio Sales, Ney Amorim ouve necessidade dos moradores ao lado da deputada Maria Antônia e firma compromisso com a comunidade 
5
Política

Toffoli (TSE) suspende campanha de chapa de Renan Santos à Presidência

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados