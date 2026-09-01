No Apolônio Sales, Ney Amorim ouve necessidade dos moradores ao lado da deputada Maria Antônia e firma compromisso com a comunidade 

O encontro foi marcado por relatos de moradores sobre as dificuldades enfrentadas diariamente pela comunidade. Entre as principais reivindicações apresentadas estão os problemas no abastecimento de água e a falta de pavimentação das ruas. Durante a conversa, moradores se emocionaram ao falar sobre a realidade do loteamento e cobraram maior atenção do poder público.

Também presente na reunião, Deda, ex-prefeito de Rodrigues Alves, reforçou seu apoio à candidatura de Ney Amorim e afirmou acreditar que o ex-presidente da Assembleia Legislativa será um dos grandes destaques das eleições deste ano.

“Eu acredito que o Ney será eleito, e como o mais votado desta eleição. Aqui eu faço um compromisso da gente voltar aqui, debaixo dessa árvore, após as eleições, para seguirmos com a ajuda que vocês precisam. Não dá para viverem isolados morando no meio da cidade”, afirmou.

Ao conversar com os moradores, Ney Amorim disse que pretende colocar um eventual mandato de deputado federal à disposição da comunidade, principalmente por meio da destinação de emendas e da busca por recursos para obras e melhorias.

“Não tenham dúvidas de que aquilo que Deda e Maria Antônia se comprometem a fazer, eu vou estar junto com vocês, com emenda, recurso e estrutura para ajudar essa comunidade. A gente quer ter vocês como amigos e parceiros. Não queremos vir aqui só na eleição”, declarou.

Ney também relembrou sua trajetória política e pediu aos moradores a oportunidade de representá-los na Câmara dos Deputados. Segundo ele, a intenção é transformar o apoio recebido durante a campanha em trabalho após as eleições.

“Preciso da ajuda e do apoio de vocês, mas para a gente poder devolver isso depois com muito trabalho, dedicação e gratidão. Só quem veio de onde a gente vem conhece a realidade da nossa gente”, afirmou.

O candidato encerrou o encontro defendendo uma atuação conjunta com Maria Antônia e Deda para buscar soluções para as reivindicações apresentadas pelos moradores do Santa Luzia.