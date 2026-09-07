Ônibus com estudantes tomba no interior do Acre

Um ônibus que transportava 12 passageiros tombou e colidiu contra um poste da BR-364, após a comunidade Liberdade, interior do Acre, nesta segunda-feira (7). Não há registro de feridos em estado grave após o acidente.

A localidade exata onde o caso ocorreu fica entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá. No veículo, estavam estudantes de municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves que viajava com destino a Rio Branco, para receber uma premiação pelo projeto “Estudantes em Movimento”.

Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.