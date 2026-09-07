16°C 32°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Ônibus com estudantes tomba no interior do Acre

Um ônibus que transportava 12 passageiros tombou e colidiu contra um poste da BR-364

07/09/2026 às 19h06
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
Compartilhe:
Ônibus com estudantes tomba no interior do Acre

Um ônibus que transportava 12 passageiros tombou e colidiu contra um poste da BR-364, após a comunidade Liberdade, interior do Acre, nesta segunda-feira (7). Não há registro de feridos em estado grave após o acidente.

A localidade exata onde o caso ocorreu fica entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá. No veículo, estavam estudantes de municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves que viajava com destino a Rio Branco, para receber uma premiação pelo projeto “Estudantes em Movimento”.

Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Produtor rural denuncia desaparecimento de 43 cabeças de gado em Tarauacá
Interior Há 3 dias Em Geral

Produtor rural denuncia desaparecimento de 43 cabeças de gado em Tarauacá

O produtor rural Netto Leão aguarda uma posição das forças de segurança sobre o sumiço de aproximadamente 43 cabeças de gado de sua propriedade, localizada na região do Rio Muru, na localidade Vitória Velha, em Tarauacá.
Apostador de Blumenau (SC) leva prêmio de R$ 57 milhões da Mega-Sena
Geral Há 2 semanas Em Geral

Apostador de Blumenau (SC) leva prêmio de R$ 57 milhões da Mega-Sena

Números sorteados são: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 58 milhões neste domingo
Geral Há 2 semanas Em Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 58 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado
Vítimas do acidente na BR-737 são veladas em Imbituva (PR)
Geral Há 3 semanas Em Geral

Vítimas do acidente na BR-737 são veladas em Imbituva (PR)

Cerimônia é realizada no ginásio municipal
Cruzeiro do Sul, AC
16°
Tempo nublado

Mín. 16° Máx. 32°

16° Sensação
0.69km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h47 Nascer do sol
07h48 Pôr do sol
Qua 36° 22°
Qui 37° 22°
Sex 39° 23°
Sáb 38° 22°
Dom 27° 22°
Atualizado às 01h17
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Acidentes Há 8 horas

Ônibus com estudantes tomba no interior do Acre

 Politica Há 8 horas

Eduardo Velloso quase dobra intenção de voto e se consolida entre os nomes que mais crescem na disputa ao Senado

 Politica Há 3 dias

Justiça Eleitoral convoca 1.798 mesários e prepara eleição em 43 localidades de difícil acesso no Juruá

 Juruá Há 3 dias

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Interior Há 3 dias

Produtor rural denuncia desaparecimento de 43 cabeças de gado em Tarauacá

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,13 0,00%
Euro
R$ 5,96 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,186,11 -0,97%
Ibovespa
185,147,16 pts -0.02%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira
Mâncio Lima - AC

De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Mâncio Lima

De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira
2
Rodrigues Alves

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
3
Policia

O que se sabe sobre acidente que matou três pessoas em saída de festa no Acre
4
Cruzeiro do Sul

Tanque de combustível se desprende de caminhão em Cruzeiro do Sul
5
Geral

Colisão entre caminhonete e moto deixa homem ferido em Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados