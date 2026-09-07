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Eduardo Velloso quase dobra intenção de voto e se consolida entre os nomes que mais crescem na disputa ao Senado

Deputado federal aparece com 11% na pesquisa Travessia, registrada sob o número AC-07900/2026, depois de pontuar entre 5,5% e 6% em levantamentos anteriores.

07/09/2026 às 18h48
Por: Redação
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Eduardo Velloso quase dobra intenção de voto e se consolida entre os nomes que mais crescem na disputa ao Senado

O deputado federal Dr. Eduardo Velloso aparece em novo momento na disputa por uma das vagas do Acre no Senado Federal. Na pesquisa Travessia divulgada neste fim de semana, o candidato registra 11% das intenções de voto, resultado que representa uma forte evolução em relação a levantamentos anteriores, nos quais pontuava entre 5,5% e 6%.

Com o novo desempenho, Velloso praticamente dobra sua presença nas pesquisas e passa a figurar entre os nomes que mais cresceram na corrida ao Senado. O avanço ocorre em uma disputa considerada uma das mais concorridas dos últimos anos no Acre, com a presença de ex-governadores, senadores em mandato, ex-parlamentares e lideranças tradicionais.

A pesquisa Travessia ouviu 800 eleitores entre os dias 3 e 5 de setembro de 2026 e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número AC-07900/2026. O levantamento foi realizado por telefone e aponta Eduardo Velloso com 11% na estimulada para o Senado.

Para aliados, o resultado confirma que a candidatura de Eduardo Velloso deixou de ser apenas uma presença em construção e passou a ser percebida como uma candidatura competitiva, especialmente entre eleitores que priorizam saúde, interiorização de serviços, atendimento especializado e presença nos municípios.

Médico oftalmologista e deputado federal, Velloso tem concentrado sua campanha na defesa da saúde como prioridade para o Acre. Nos últimos dias, intensificou agendas no Vale do Juruá e em municípios do interior, reforçando a mensagem de que o estado precisa ter no Senado uma voz com experiência na área e compromisso direto com as famílias que dependem de atendimento público.

A estratégia da campanha tem buscado transformar prestação de contas em narrativa eleitoral. Entre os temas destacados por Velloso estão a interiorização da oftalmologia, os mutirões de consultas e cirurgias, a defesa de mais especialidades médicas no interior, a ampliação de exames e tratamentos e a busca por recursos para fortalecer a rede de saúde nos municípios.

“Esse crescimento mostra que a nossa mensagem está chegando às pessoas. O Acre sabe que saúde não pode ser apenas promessa. Saúde precisa de trabalho, presença, recurso, gestão e compromisso com quem mais precisa. Vamos seguir com humildade, ouvindo a população e mostrando que é possível fazer mais pelo nosso estado.”

A leitura interna é de que o crescimento de Eduardo Velloso está ligado à combinação de três fatores: maior conhecimento do eleitor sobre seu trabalho como deputado federal, presença mais intensa nas cidades e fortalecimento do discurso de que “a saúde agora tem um senador”.

A campanha também avalia que o resultado abre uma nova etapa na disputa. Antes observado como nome ligado ao setor da saúde, Velloso agora busca ampliar sua comunicação com jovens, servidores públicos, trabalhadores rurais, profissionais liberais, comerciantes e famílias que vivem nos municípios mais distantes da capital.

No campo político, o crescimento de Velloso ocorre após a reorganização das chapas majoritárias no Acre. O deputado passou a integrar o bloco liderado por Tião Bocalom, tendo sua candidatura ao Senado como uma das principais apostas do grupo.

Mesmo em meio a uma disputa com nomes de grande recall eleitoral, a chegada aos 11% reforça o argumento de que Eduardo Velloso está em curva de crescimento. Para interlocutores da campanha, a tendência é de que o candidato avance à medida que suas entregas como deputado e sua defesa da saúde sejam conhecidas por mais eleitores.

Com o novo resultado, Eduardo Velloso entra em uma fase decisiva da campanha com a missão de transformar crescimento nas pesquisas em presença de rua, engajamento digital e consolidação de voto.

A mensagem que a campanha pretende reforçar a partir de agora é simples: Eduardo Velloso é o médico que entrou na política para cuidar das pessoas e aparece como um dos nomes que mais crescem na disputa pelo Senado no Acre.

Dados da pesquisa citada na matéria

Instituto

Travessia

Entrevistados

800 eleitores

Período de coleta

3 a 5 de setembro de 2026

Registro

AC-07900/2026

Resultado citado

Eduardo Velloso: 11%

Por Redação | Política | Acre

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