21°C 28°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de espaços públicos do Horto Florestal

Inscrições serão realizadas de 24 a 26 de agosto, e sorteio acontece no dia 27, às 14h

24/08/2026 às 21h21
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, divulgou as novas datas para inscrição e sorteio destinados à utilização dos espaços públicos do Horto Florestal. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 24 e 26 de agosto, de forma presencial, na Divisão de Espaços Públicos (DEP), localizada no próprio parque.

O sorteio será realizado na quinta-feira (27), às 14h, também na sede da Divisão de Espaços Públicos, no Horto Florestal.

Realizado a cada três meses, o procedimento tem como objetivo organizar e democratizar a utilização das áreas públicas disponíveis no local, garantindo igualdade de participação aos interessados e transparência na definição das datas de uso, conforme os critérios estabelecidos na portaria que regulamenta os espaços.

Podem participar do sorteio empresas interessadas na realização de feiras, independentemente do segmento, além de pessoas físicas que pretendam promover feiras, bazares e outras atividades compatíveis com o espaço.

“O sorteio é realizado a cada três meses para democratizar o uso dos espaços, permitindo a participação de empresas e pessoas físicas interessadas em promover feiras e outras atividades”, explicou Suenna. (Foto: Secom)
“O sorteio é realizado a cada três meses para democratizar o uso dos espaços, permitindo a participação de empresas e pessoas físicas interessadas em promover feiras e outras atividades”, explicou Suenna. (Foto: Secom)

De acordo com a assessora administrativa da DEP, Suenna Góes, a realização periódica do sorteio permite organizar o calendário de utilização das áreas e ampliar as oportunidades de acesso ao Horto Florestal.

“O sorteio acontece a cada três meses e tem como objetivo organizar e democratizar o uso desses espaços. Podem participar empresas interessadas em realizar feiras, independentemente do segmento, além de pessoas físicas que tenham interesse em utilizar o parque para atividades como feiras, bazares e outras ações”, explicou.

Suenna também reforça que os interessados devem observar os prazos e as orientações divulgadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“Quem tiver interesse deve ficar atento aos períodos de inscrição e às orientações divulgadas pela Secretaria. As inscrições começam no dia 24 de agosto e seguem até o dia 26, na Divisão de Espaços Públicos”, orientou.

A Prefeitura reforça que a inscrição deve ser realizada presencialmente dentro do prazo estabelecido. Os interessados também devem acompanhar os canais oficiais do Município para informações sobre os procedimentos e critérios para utilização dos espaços públicos do Horto Florestal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco leva vacinação e atendimento odontológico aos servidores municipais
Rio Branco - AC Há 8 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco leva vacinação e atendimento odontológico aos servidores municipais

Ação facilita o acesso aos serviços de saúde para trabalhadores que têm dificuldade de se deslocar até as unidades básicas
Prefeitura de Rio Branco aplica mais de 900 doses no Dia D da Multivacinação
Rio Branco - AC Há 10 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco aplica mais de 900 doses no Dia D da Multivacinação

Ação reforçou a importância da atualização da caderneta vacinal; campanha segue até 1º de setembro
Ação na Casa Rosa Mulher garante mais de 100 atendimentos e reforça serviços da campanha Agosto Lilás em Rio Branco
Rio Branco - AC Há 12 horas Em Cidades

Ação na Casa Rosa Mulher garante mais de 100 atendimentos e reforça serviços da campanha Agosto Lilás em Rio Branco

Iniciativa da Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Defensoria Pública e o Senac, ofereceu assistência jurídica, cuidados pessoais e serviços...
Mâncio Lima participa de oficina sobre Manejo Integrado do Fogo e reforça ações de prevenção e recuperação ambiental no Juruá
Mâncio Lima Há 2 dias Em Cidades

Mâncio Lima participa de oficina sobre Manejo Integrado do Fogo e reforça ações de prevenção e recuperação ambiental no Juruá

Encontro reuniu gestores, técnicos e instituições para discutir prevenção, preparação e resposta aos incêndios florestais na região
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 28°

22° Sensação
0.86km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h55 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Qua 36° 20°
Qui 38° 21°
Sex 38° 23°
Sáb 39° 23°
Dom 38° 23°
Atualizado às 00h16
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 3 horas

Salário mínimo deverá subir para R$ 1.741 em 2027

 Rio Branco - AC Há 4 horas

Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de espaços públicos do Horto Florestal

 Saúde Há 5 horas

Distribuição de medicamentos para esclerose múltipla aumentou

 Aleac Há 6 horas

Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 45 anos da Federação das APAEs

 Senado Federal Há 7 horas

Senado homenageia 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,02%
Euro
R$ 6,01 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 440,946,08 +2,18%
Ibovespa
171,906,72 pts 0.51%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Deda, Maria Antônia e Ney Amorim encerram agenda no Juruá com encontro de lideranças em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Deda, Maria Antônia e Ney Amorim encerram agenda no Juruá com encontro de lideranças em Rodrigues Alves

 Maria Antônia e Deda recebem apoio de vereador e secretários de Mâncio Lima
Mâncio Lima - AC

Maria Antônia e Deda recebem apoio de vereador e secretários de Mâncio Lima

 Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Jailson Amorim por contas rejeitadas pelo TCE-AC
2
Cruzeiro do Sul

Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul
3
Cruzeiro do Sul

Maria Antônia e Deda recebem apoio de vereador e secretários de Mâncio Lima
4
Acre

“Ele é o candidato do meu coração”, diz Manoel Moraes ao declarar apoio a Ney Amorim
5
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco fortalece autonomia feminina com certificação de oficinas da Casa Fio a Fio

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados