Prefeitura de Rio Branco divulga novas datas para sorteio de espaços públicos do Horto Florestal

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, divulgou as novas datas para inscrição e sorteio destinados à utilização dos espaços públicos do Horto Florestal. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 24 e 26 de agosto, de forma presencial, na Divisão de Espaços Públicos (DEP), localizada no próprio parque.

O sorteio será realizado na quinta-feira (27), às 14h, também na sede da Divisão de Espaços Públicos, no Horto Florestal.

Realizado a cada três meses, o procedimento tem como objetivo organizar e democratizar a utilização das áreas públicas disponíveis no local, garantindo igualdade de participação aos interessados e transparência na definição das datas de uso, conforme os critérios estabelecidos na portaria que regulamenta os espaços.

Podem participar do sorteio empresas interessadas na realização de feiras, independentemente do segmento, além de pessoas físicas que pretendam promover feiras, bazares e outras atividades compatíveis com o espaço.

“O sorteio é realizado a cada três meses para democratizar o uso dos espaços, permitindo a participação de empresas e pessoas físicas interessadas em promover feiras e outras atividades”, explicou Suenna. (Foto: Secom)

De acordo com a assessora administrativa da DEP, Suenna Góes, a realização periódica do sorteio permite organizar o calendário de utilização das áreas e ampliar as oportunidades de acesso ao Horto Florestal.

“O sorteio acontece a cada três meses e tem como objetivo organizar e democratizar o uso desses espaços. Podem participar empresas interessadas em realizar feiras, independentemente do segmento, além de pessoas físicas que tenham interesse em utilizar o parque para atividades como feiras, bazares e outras ações”, explicou.

Suenna também reforça que os interessados devem observar os prazos e as orientações divulgadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“Quem tiver interesse deve ficar atento aos períodos de inscrição e às orientações divulgadas pela Secretaria. As inscrições começam no dia 24 de agosto e seguem até o dia 26, na Divisão de Espaços Públicos”, orientou.

A Prefeitura reforça que a inscrição deve ser realizada presencialmente dentro do prazo estabelecido. Os interessados também devem acompanhar os canais oficiais do Município para informações sobre os procedimentos e critérios para utilização dos espaços públicos do Horto Florestal.