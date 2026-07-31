21°C 35°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Holocausto cigano será tema de debate na CDH na terça

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai debater na terça-feira (4), às 14h, a memória do holocausto cigano (também conhecido como holocausto roman...

31/07/2026 às 14h56
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
Prisioneiras ciganas trabalham em campo de concentração em Ravensbrück, na Alemanha, no início dos anos 1940 - Foto: Memorial do Holocausto
Prisioneiras ciganas trabalham em campo de concentração em Ravensbrück, na Alemanha, no início dos anos 1940 - Foto: Memorial do Holocausto

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai debater na terça-feira (4), às 14h, a memória do holocausto cigano (também conhecido como holocausto romani). O enfrentamento ao anticiganismo e ao antissemitismo, as perseguições étnicas e a necessidade de preservação da memória histórica das vítimas do nazismo também estão na pauta do debate.

A audiência pública foi requerida pela presidente da comissão, senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Segundo a parlamentar, estima-se que entre 220 mil e 500 mil ciganos tenham sido mortos pelo regime nazista e seus aliados durante a 2ª Guerra Mundial.

Damares ressalta que, apesar da magnitude da tragédia, a memória das vítimas ciganas permaneceu por décadas à margem do debate público e dos esforços de memorialização.

No Brasil, o debate sobre o holocausto cigano ainda é incipiente, e o enfrentamento ao anticiganismo (forma específica de racismo e perseguição étnica contra os povos ciganos) permanece como um desafio estrutural para as políticas públicas de direitos humanos, igualdade racial e memória histórica”, justifica a senadora.

Participam da audiência pública:

  • Aline Miklos, gerente de Advocacy, Assuntos Governamentais e Litígio Estratégico do Instituto Vladimir Herzog;
  • Carlos Reiss, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba;
  • Igor Shimura, cientista social, professor universitário e presidente do Instituto PluriBrasil;
  • Hayanne Iovanovitchi, fundadora do Coletivo de Mulheres Ciganas do Brasil, idealizadora do Museu Virtual de Memórias da Imigração Cigana em Curitiba e coordenadora da Política de Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná;
  • Marcos Toyansk, coordenador do Grupo de Estudos Ciganos do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação (USP);
  • Representante do Coletivo Cigano Juntos Somos Mais Fortes.

Como participar

O evento será interativo: qualquer pessoa pode enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania . As mensagens podem ser lidas e respondidas pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como atividade complementar em curso universitário, por exemplo. Pelo Portal e‑Cidadania também é possível opinar sobre projetos e até sugerir novas leis.

Famílias prisioneiras do campo de extermínio nazista de Belzec, na Polônia, onde foram mortos judeus e ciganos - Foto: Memorial do Holocausto
Famílias prisioneiras do campo de extermínio nazista de Belzec, na Polônia, onde foram mortos judeus e ciganos - Foto: Memorial do Holocausto
Ciganos e sérvios capturados pelos nazistas são levados a pé para campo de concentração nos Bálcãs, em 1942 - Foto: Memorial do Holocausto
Ciganos e sérvios capturados pelos nazistas são levados a pé para campo de concentração nos Bálcãs, em 1942 - Foto: Memorial do Holocausto
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Congresso deve votar ao menos 87 vetos que trancam pauta na volta do recesso
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Congresso deve votar ao menos 87 vetos que trancam pauta na volta do recesso

Pelo menos 87 vetos presidenciais trancam a pauta de votações do Congresso e aguardam deliberação de senadores e deputados neste segundo semestre d...
Violência contra a mulher: sancionada divulgação obrigatória do Ligue 180
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Violência contra a mulher: sancionada divulgação obrigatória do Ligue 180

Foi sancionada a lei que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180, canal de atendimento a mulheres em situação de violência. A norma, publicada ...
Projeto destina R$ 34,9 milhões ao Serpro para infraestrutura de datacenter
Senado Federal Há 2 dias Em Senado Federal

Projeto destina R$ 34,9 milhões ao Serpro para infraestrutura de datacenter

A partir de agosto, o Congresso Nacional deve analisar o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 22/2026 , que abre crédito suplementar de R$ 34...
Congresso avalia crédito de R$ 185,5 bi para pagamento de benefícios sociais
Senado Federal Há 2 dias Em Senado Federal

Congresso avalia crédito de R$ 185,5 bi para pagamento de benefícios sociais

O Congresso Nacional deve analisar neste segundo semestre a liberação de crédito suplementar de R$ 185,5 bilhões ao Orçamento da Seguridade Social ...
Cruzeiro do Sul, AC
33°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 35°

34° Sensação
0.46km/h Vento
43% Umidade
30% (0.22mm) Chance de chuva
08h03 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sáb 34° 21°
Dom 35° 21°
Seg 35° 21°
Ter 35° 21°
Qua 35° 21°
Atualizado às 15h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Senado Federal Há 55 minutos

Holocausto cigano será tema de debate na CDH na terça

 Esportes Há 2 horas

TV Brasil exibe nesta sexta jogo Unimed Campinas X Sampaio Basquete

 Educação Há 3 horas

Universidades federais têm até sábado para pedir cuidotecas ao MEC

 Economia Há 4 horas

CNPJ alfanumérico começa a ser emitido nesta sexta

 Economia Há 5 horas

Saiba quanto o trabalhador receberá de lucro do FGTS

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,19%
Euro
R$ 5,85 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 338,223,55 -2,72%
Ibovespa
177,999,00 pts 0.47%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Baile do Havaí marca retorno de um dos eventos mais tradicionais de Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Baile do Havaí marca retorno de um dos eventos mais tradicionais de Cruzeiro do Sul

 Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores

 TCE notifica Prefeitura de Marechal Thaumaturgo por irregularidades fiscais e investimento abaixo do mínimo em Educação
Marechal Thaumaturgo - AC

TCE notifica Prefeitura de Marechal Thaumaturgo por irregularidades fiscais e investimento abaixo do mínimo em Educação

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
2
The Voice nas Vilas

The Voice nas Vilas 2026 abre inscrições na próxima segunda-feira e promete revelar novos talentos de Cruzeiro do Sul
3
Cultura

Inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 começam nesta segunda-feira, link para participar está disponível na matéria
4
Mâncio Lima

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima
5
Cruzeiro do Sul

Tentativa de assalto gera pânico e deixa dois feridos em loja de telefonia em Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados