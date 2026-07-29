Projeto destina R$ 34,9 milhões ao Serpro para infraestrutura de datacenter

Estatal é responsável pela gestão e armazenamento de dados da administração pública federal - Foto: Adobe Stock

A partir de agosto, o Congresso Nacional deve analisar o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 22/2026 , que abre crédito suplementar de R$ 34,94 milhões para o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Os recursos serão destinados à manutenção e à adequação de bens imóveis, com o objetivo de atender necessidades contratuais do Datacenter Modular de São Paulo.

Segundo o Poder Executivo, o crédito permitirá reforçar dotações do Orçamento de Investimento do Serpro para garantir o desempenho operacional da empresa e a execução de empreendimentos prioritários em 2026. A mensagem enviada pelo governo federal ao Congresso informa ainda que o impacto de R$ 34,9 milhões no resultado primário das estatais federais é compatível com a meta fiscal do exercício.

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) antes de seguir para votação em sessão conjunta do Congresso Nacional.